Мужчина сорвался с балкона 10 этажа в Красноярске

Полиция Красноярска проверяет обстоятельства гибели мужчины, который упал с балкона многоэтажки на улице Алексеева. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального ГСУ СК.

ЧП произошло около 16:00 по местному времени. По версии следствия, неизвестный очень эмоционально выяснял отношения с соседкой в подъезде. Разговор на повышенных тонах услышала жительница квартиры на 10 этаже и решила выйти на лестничную клетку. Внезапно мужчина оттолкнул женщину, вбежал в ее квартиру, разбил при этом несколько окон и забаррикадировался на лоджии. При виде сотрудников полиции, которые приехали на вызов, мужчина повел себя неадекватно и попытался выпрыгнуть с балкона.

Все происходящее снимали на видео очевидцы с улицы. Два ролика почти одновременно появились в интернете, в Instagram-аккаунте

«ДТП/ЧП [Красноярск]», однако один из них в скором времени был заблокирован для просмотра как запрещенный контент. Полицейские до последнего держали мужчину за руки, пока тот висел на фасаде здания. Погибший нецензурно ругался, требуя сбросить его вниз. Попутно мужчина сильно дергался: очевидно, пытался как можно быстрее упасть. В конце концов, он вырвался и упал на асфальт. Гибель была мгновенной. Личность погибшего пока не установлена.

По факту ведется расследование, обстоятельства случившегося уточняются.

Пожилая женщина выпала из окна социального приюта в Красноярске. По данным следствия, женщина тяжело болела.