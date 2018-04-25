Число необходимых для регистрации кандидата в мэры Москвы подписей снижено вдвое

Мосгордуме одобрили поправки в Избирательный кодекс Москвы . Документ направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, обеспечение гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве. Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина

Принятые поправки в Избирательный кодекс предполагают, в частности, продление работы столичных избирательных участков с 20 до 22 часов и наделение Общественной палаты города Москвы правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Кроме того, с 1 до 0,5 процентов уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что ко второму чтению поступило 28 поправок от четырех депутатов Мосгордумы и редактора, 27 из них были поддержаны.

"Часть поправок приводят положения нашего законопроекта в соответствие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другая часть носит редакционный характер", — отметил Валентин Горбунов.

Поправками к законопроекту на выборах Мэра Москвы вводится также «мобильный избиратель» — институт голосования избирателей по месту их фактического нахождения в день голосования. Гражданин будет иметь право подать заявление о включении его в списки избирателей не по месту проживания, а по месту нахождения. Если же после этого он придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список избирателей только после проверки того, что голос уже не был отдан. Напомним, на выборах Президента России в этом году внутри Москвы с одних участков на другие мигрировали от 160 до 180 тысяч человек.

Ряд поправок касаются процедуры формирования избирательных комиссий. Предусмотрена возможность избрания представительного органа местного самоуправления на основе смешанной или пропорциональной избирательной системы. В связи с этим поправкой предлагается установить возможность формирования избирательных комиссий также на основе предложений избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе местного самоуправления.