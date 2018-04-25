Новые аттракционы, военная техника и обмен книгами: рассказываем, как преобразился Сад Победы

Музей военной техники в Саду Победы пополнят новые экспонаты, а сам парк — три аттракциона. Что ещё ждёт отдыхающих этим летом — в нашем материале.

— У нас много ежегодных плановых работ, которые в самом разгаре, — рассказал директор МАУ «Сад Победы» Николай Трескин. — Заканчиваем зонирование территории парка, то есть определяем, где какие аттракционы и торговые объекты будут стоять. Вот-вот проведём акарицидную обработку. Приводим в порядок посадки — убираем сухостой и те деревья, что повредили за зиму, проводим санитарную обрезку. В тёплую погоду ремонтируем и подкрашиваем скамейки, урны и танки. Очищаем газоны от мусора и готовимся к субботникам. В этом всегда активно помогают коммерческие структуры и администрация города.

На всех тропинках уложили асфальт

Для самых маленьких установили бесплатную стилизованную площадку «Победа»

Через месяц посетителям парка представят новшества.

— Инвесторы начали завозить оборудование для трёх новых больших аттракционов, продолжает директор Сада Победы. — Их планируют запустить к июню. Это большая цепная карусель, «Ермак» — большой маятниковый аттракцион, а также закрытый «Сафари-парк» для малышей. Такого в городе пока нет. А ещё к лету на территории парка разобьём две клумбы вместо одной традиционной — добавим немного красоты.

Многие площадки в парке уже привели в порядок

Полностью парк вычистят и украсят к 9 Мая Самые грандиозные изменения в «Саду Победы» произошли минувшей осенью.

— В прошлом году закатали в асфальт все тропинки — стало очень удобно передвигаться по территории, — уточнил Николай Трескин. — Для самых маленьких установили стилизованную площадку «Победа», оформленную в военной тематике. Для взрослых появилась большая площадка с профессиональными тренажёрами и резиновым покрытием — таких всего три в городе. Всё освещено и бесплатно для посетителей. А ещё установили библиотеку с возможностью обмениваться книгами. Всё сделано за счёт трёх источников финансирования — программы «Комфортная среда», бюджет Челябинска и собственные средства.

Таких тренажёрных площадок в Челябинске — три Памятник появился на площадке ВМФ Зимой в челябинском Саду Победы установили памятник морским пехотинцам. Сейчас устанавливают две глубинные бомбы и торпеду.

— Дата открытия памятника ещё не назначена. И больше в этом году новых памятников и монументов не появится, — добавил Трескин. — Единственное, на два экспоната пополнится музей военной техники.