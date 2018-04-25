Возможность реконструкции трёх кинотеатров в на юго-востоке Москвы рассмотрят в Мосгорэкспертизе

В ближайшее время в Мосгорэкспертизе рассмотрят проекты реконструкции трёх кинотеатров на юго-востоке столицы. Такой информацией накануне поделилась руководитель ведомства Анна Яковлева

На портале префектуры сообщают, что в Мосгорэкспертизе рассмотрят возможность реконструкции в кинотеатрах «Волгоград» (улица Ферганская, 17, район Выхино-Жулебино), «Восход» (улица Михайлова, 29, корпус 1, Рязанский район) и «Экран» (Новочеркасский бульвар, 19А, район Марьино).

В ведомстве ранее уже было принято решение о полной реконструкции 29 кинотеатров. Среди них кинотеатр «Высота», расположенный в Кузьминках. После завершения работ кинотеатры полностью переоборудуют для комфортного отдыха.