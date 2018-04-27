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Двое победителей «Лидеров России» стали общественными помощниками главы Исполкома ОНФ
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Двое победителей «Лидеров России» стали общественными помощниками главы Исполкома ОНФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов взял себе двоих победителей конкурса управленцев «Лидеры России» в качестве помощников на общественных началах. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.
"Один из помощников на общественных началах руководителя Исполкома ОНФ — активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Алексей Варяница. Он имеет опыт руководителя в сфере информационных технологий и является менеджером по работе с логистическими партнерами в представительстве компании Coca-Cola HBC Russia. Другой победитель конкурса «Лидеры России» — начальник управления геологии и разработки месторождений в компании «Газпромнефть НТЦ» Дмитрий Юрьев", — говорится в сообщении.
"Являясь наставником Алексея Варяницы и Дмитрия Юрьева, я планирую делиться с ними своими знаниями, опытом, помогать развиваться и менять вектор своих компетенций, в том числе в общественной жизни, — приводит пресс-служба движения слова Анисимова. — При этом хочу отметить, что нам тоже есть чему поучиться у молодых победителей, и это не зазорно. Это улица с двусторонним движением. Алексей и Дмитрий будут приглашены к участию во всех федеральных мероприятиях ОНФ, в том числе внутренних экспертных совещаниях Исполкома, а также включены в работу региональных отделений Санкт-Петербурга и Ростовской области".
В пресс-службе напомнили, ОНФ направил письма в адрес 300 финалистов конкурса «Лидеры России» с предложением войти в число экспертов движения и проекта Народного фронта.
"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей". Его задача — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.
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