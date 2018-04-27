Двое победителей «Лидеров России» стали общественными помощниками главы Исполкома ОНФ

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов взял себе двоих победителей конкурса управленцев «Лидеры России» в качестве помощников на общественных началах. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.

"Один из помощников на общественных началах руководителя Исполкома ОНФ — активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Алексей Варяница. Он имеет опыт руководителя в сфере информационных технологий и является менеджером по работе с логистическими партнерами в представительстве компании Coca-Cola HBC Russia. Другой победитель конкурса «Лидеры России» — начальник управления геологии и разработки месторождений в компании «Газпромнефть НТЦ» Дмитрий Юрьев ", — говорится в сообщении.

"Являясь наставником Алексея Варяницы и Дмитрия Юрьева, я планирую делиться с ними своими знаниями, опытом, помогать развиваться и менять вектор своих компетенций, в том числе в общественной жизни, — приводит пресс-служба движения слова Анисимова. — При этом хочу отметить, что нам тоже есть чему поучиться у молодых победителей, и это не зазорно. Это улица с двусторонним движением. Алексей и Дмитрий будут приглашены к участию во всех федеральных мероприятиях ОНФ, в том числе внутренних экспертных совещаниях Исполкома, а также включены в работу региональных отделений Санкт-Петербурга и Ростовской области".

В пресс-службе напомнили, ОНФ направил письма в адрес 300 финалистов конкурса «Лидеры России» с предложением войти в число экспертов движения и проекта Народного фронта.