«Украина сошла с ума». Политолог о причинам венгро-украинского конфликта

Со времён Майдана минуло четыре года, а спокойнее не стало никому — ни украинцам, ни соседям Незалежной. События в Киеве, Донецке Мукачево отдаются болью — и не только в России . Так, усиливается давление на венгерское меньшинство Украины Венгрия , в свою очередь, в третий раз накладывает вето на заседание комиссии Украина-НАТО. О том, как воспринимают киевский режим в Будапеште , почему коренные горожане стараются селиться ближе к русским мигрантам и всё меньше верят в светлое европейское будущее, рассказал политолог Танай Чолханов.

Матрасы на бетоне

Юрий Голубь, «АиФ-Черноземье» : Танай, не все были в Будапеште. Есть ли что-то общее между уютной страной «Икарусов» и зелёного горошка и нынешней Венгрией?

Танай Чолханов: Вступление в Евросоюз обернулось для страны жёстким кризисом. Знаменитые зелёный горошек, колбаса, кетчупы и «Икарусы» стали производиться только для внутреннего рынка. Чем это закончилось? Прилетаешь в Будапешт, заходишь в подземный переход аэропорта и (добро пожаловать в Евросоюз!) видишь матрасы на бетонном полу, на которых лежат безработные. Спускаешься в метро — на станцию Кальвин, в самом центре столицы, — и к тебе начинают подбегать бездомные попрошайки. Их очень много. И это не профессиональные нищие, как у нас, а люди, которым действительно негде жить. Они перебиваются случайными заработками — что-то моют, подметают и т.д. — ночуют на улице и ходят в туалет в ливнёвки. У меня нет статистики, я говорю то, что видел: каждый четвёртый-пятый из всех, кого встречаешь на улице, — нищий.

На вопрос «Когда всё это началось?» знакомые венгры давали чёткий ответ. Первый этап — развал соцлагеря, второй — вступление в Евросоюз, который добил экономику.

— И как выживает молодёжь? Бежит на Запад?

— Брат моей знакомой Эвы — талантливый программист — уехал в Америку. В автобусе мы встретили парня, который почти без акцента говорит по-русски. Выяснилось, что он работает в Москве . Очень многие уехали в Германию . Кому живётся неплохо? Например, профессорам гуманитарных вузов, которые пишут статейки по-английски. Они вписались в рынок. Но если ты квалифицированный сварщик, или даже инженер, ты попал. А если у тебя большая квартира в Будапеште, попал вдвойне: коммуналка — очень дорогая.

— Так что же, сварщик даже на стройке работу найти не может?

— Стройки есть — прежде всего, землю скупают русские. Например, сейчас они ведут реконструкцию сквера в самом центре Будапешта, рядом с той же станцией «Кальвин». Но эти стройки убивают старый Будапешт — размеренный европейский город с удивительной архитектурой, литыми чугунными заборчиками и вензелями на канализационных люках. Там гуляешь, будто дедушка вывел тебя за ручку в Москву или Воронеж 80-х, а то и 50-х гг. А «проклятые русские» везде начинают ставить свои закусочные.

Граждане ниже мигрантов

— И каким же образом эту трогательную тишину волнуют бурные события на соседней Украине?

— Очень волнует проблема Закарпатья, которое в Будапеште, естественно, называют Прикарпатьем. Там уже были случаи нападения на этнических венгров. По каким-то причинам те не хотят объединяться с местными русинами, но из Будапешта ясно видно: Украина сошла с ума и опасна не только для русских, но и для всех этнических меньшинств.

По некоторым данным, украинские радикалы уже совершают экспансию в Закарпатье и угрожают местному населению. Об этом мало говорят в новостях, но лишь до поры до времени.

— Ты беседовал с местными интеллектуалами, политиками или обычными горожанами?

— В Закарпатье ситуация волнует простых жителей, в Будапеште об этом говорит интеллигенция. Обычного бармена в бистро волнует другое. Например, заходит в кафе женщина в никабе (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз — ред.). Я его спрашиваю: «В России так ходить нельзя. Не кажется ли вам, что это несколько увеличивает права мигрантов и принижает права граждан?» «Да, конечно, — отвечает он. — У нас права граждан ниже, чем права мигрантов. Я не знаю, почему так происходит».

Слюнтяи, сталинисты, левачки

— Влияют ли такие настроения на популярность президента Виктора Орбана

— Его позицию по Украине, мигрантам и другим вопросам считают слюнтяйской. Проблему бомжей он обещает решить социальными выплатами, но это не поможет: у людей нет жилья и работы. Орбан лишь придаёт себе образ жёсткого политика, но не предпринимает никаких действий. Например, он произнёс полную возмущения речь после того, как на Украине был принят закон об образовании, лишивший нацменьшинства, и в том числе венгров, права учиться на родном языке. Но никаких последствий у этой речи не было.

— А кого тогда считают крутыми ребятами, способными повлиять на Украину, — ультраправых из партии «Йоббик»?

— «Йоббик» находились в тандеме с Орбаном, но он начал их топить, как только те связались с Соросом. По всему Будапешту развешаны плакаты, на которых лидер партии Габор Вона и его замы стучат ложками и вилками по порожним кастрюлям, а сверху им кидает деньги Сорос. «Йоббик» оказался импотентной партией. Люди оттуда уходят и, как ни странно, в левые движения, например, Рабочую партию Венгрии. В Венгрии — два типа левых. Первые — сталинского направления, как та же Рабочая партия и группа, которую собрал вокруг себя историк Тамош Краус. Вторые — те, кого в народе называют «левачками»: троцкисты, борцы за права геев и лесбиянок и т.п.

Сталинисты чётко понимают, чего хотят, имеют вес в парламенте — у них нет своей фракции, но есть некоторые делегаты. Это интеллектуалы, иногда — бывшие сотрудники МИДа

Вежливые русские интеллигенты

— И как это вяжется с памятью о Второй мировой и событиях 1956 года?

— Старшее поколение любит русских, многие до сих пор говорят по-русски. Да, была война, но потом в Венгрии началось изобилие. Как только пришёл Евросоюз, оно закончилось. Растёт безработица, иногда скрытая: человек идёт работать на стройке без всяких социальных гарантий. Будапешт ещё живёт благодаря стройкам и туристам.

Мнение о русских как об оккупантах — это навязываемая извне идеология. Но старшие говорят детям: «Вы знаете, был соцлагерь, и у нас тогда не было проблем. Да, у нас не было крутых иномарок, но ведь и вы покупаете подержанные машины. И работаете для этого в России или Германии, а мы работали дома».

Конечно, есть и те, кто окончил советский вуз, но кричит, что Россия — «тюрьма народов». Но это отдельные случаи.

Венграм не нравится, что русский бизнес застраивает Будапешт, но при этом они любят русских за то, что в кварталах, где те живут — хоть какой-то порядок: русские могут пресануть мигрантов. Местные жители говорят: «Хороший район! Там живут русские интеллигенты, которые могут настучать по мозгам идиотам, устанавливающим законы шариата!»

— Вернёмся к Украине. Как в Венгрии в целом относятся к Майдану и перспективам режима Порошенко?

— Венгрия, несмотря на все проблемы, — один из последних уголков старой Европы. Там люди ездят в трамваях и троллейбусах, в метро подходят полицейские и вежливо подсказывают, как добраться в нужную часть города. И тут появляется сумасшедший сосед, который начинает делать то, что венгры прежде видели только в новостях из Сирии . Они говорят: «На одной лестничной площадке с нами поселился маньяк». Вежливо призывают принять меры, а Орбан только лавирует: «Конечно, это чикатило. Но у него есть своё мнение, мы должны его уважать» — «Но там же притесняют венгров!» — «Да, но те же могут уехать в любой момент» — «Да куда они поедут? У нас кризис, безработица» — «Да, конечно, но мы призовём Евросоюз, он повлияет на Украину… » И так до бесконечности. Простые венгры говорят об Украине коротко и по-русски: «Это ужас!»

— А что говорят интеллектуалы?

— Я встретился с известным историком Тамашем Краусом, и он уверенно сказал, что Горбачёв был дураком и предателем. Бывший посол Венгии в Киеве Шандор сказал, что нынешние события были предсказуемы. Ситуация была взрывоопасной с самого начала. Советский Союз сдерживал конфликты. Как только арматура лопнула, бетон потёк. Под конец карьеры послу было очевидно, что нестабильная территория Украины создаст много проблем и для самих украинцев, и для России, и для Евросоюза. Рано или поздно ружьё на стене должно было выстрелить. Выстрелило на Украине. Возможно, выстрелит и ещё где-нибудь — например, в Прибалтике.