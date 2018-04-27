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В центре Самары 1 мая запретят продавать алкоголь
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В центре Самары 1 мая запретят продавать алкоголь 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В центре Самары временно введут «сухой закон». Это связано с празднованием Первомая на площади Куйбышева. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
— Во вторник, 1 мая, с 8:00 до 14:00 розничная продажа алкоголя здесь будет ограничена, — рассказали в областном правительстве.
Запрет будет действовать только на ряде улиц:
улица Вилоновская от Чапаевской до Галактионовской (нечетная сторона — дома с 13 по 21, четная — с 10 по 26);
улица Галактионовская от Вилоновской до Красноармейской (нечетная сторона — дома с 97 по 145, четная — с 100 по 102а);
улица Красноармейская от Галактионовской до Чапаевской (нечетная сторона — дома с 17 по 41а, четная — с 12 по 30);
улица Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона — дома с 177 по 181, четная — с 176 по 210);
улица Молодогвардейская от Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона — дома с 55 по 151, четная — с 74 по 202).
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