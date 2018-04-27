В центре Самары 1 мая запретят продавать алкоголь

В центре Самары временно введут «сухой закон». Это связано с празднованием Первомая на площади Куйбышева. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

— Во вторник, 1 мая, с 8:00 до 14:00 розничная продажа алкоголя здесь будет ограничена, — рассказали в областном правительстве.

Запрет будет действовать только на ряде улиц:

улица Вилоновская от Чапаевской до Галактионовской (нечетная сторона — дома с 13 по 21, четная — с 10 по 26);

улица Галактионовская от Вилоновской до Красноармейской (нечетная сторона — дома с 97 по 145, четная — с 100 по 102а);

улица Красноармейская от Галактионовской до Чапаевской (нечетная сторона — дома с 17 по 41а, четная — с 12 по 30);

улица Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона — дома с 177 по 181, четная — с 176 по 210);

улица Молодогвардейская от Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона — дома с 55 по 151, четная — с 74 по 202).