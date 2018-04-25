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По сути, строим атомную станцию — депутат Барышев о МСЗ в Татарстане
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По сути, строим атомную станцию — депутат Барышев о МСЗ в Татарстане 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Депутат Госсовета РТ Леонид Барышев поддержал предложения депутата Артема Прокофьева о запрете строительства МСЗ на территории населенных пунктов.
Однако Госсовет республики 25 апреля большинством голосов отклонил эти поправки Прокофьева в Экологический кодекс республики. За отклонение проголосовали 64 депутата, против были 12 парламентариев.
Напомним, Артем Прокофьев предлагал запретить строительство МСЗ на территории населенных пунктов, а также запретить размещение МСЗ на расстоянии ближе, чем на 10 км от границ населенных пунктов. К тому же, напомнив о протестах граждан, депутат предложил принимать решение о размещении МСЗ с учетом мнения населения республики. Все эти поправки приняты не были. На законопроект дала отрицательное заключение прокуратура. В этом заключении говорится, что регионам России не предоставлено право введения запрета на стройку объектов обезвреживания отходов в границах населенных пунктов.
«Нет 100-процентной гарантии, что у нас все будет так, как в Вене, — поддержал Прокофьева депутат Барышев. — Мы, по сути дела, строим небольшую атомную станцию и надеемся, что инвестор честно выполнит все свои обязательства по обеспечению безопасности. Он все-таки предприниматель, все равно где-то сэкономит». Барышев призвал депутатов предусмотреть санитарно-защитную зону для МСЗ, не экономить на безопасности. «подумайте, сколько денег мы потратим, когда выяснится, что вредные выборы есть и людей придется выселять?» — сказал он.
По данным Леонида Барышева, фильтры на мусоросжигающих заводах засоряются через два года работы. «А один фильтр стоит примерно как сам завод», — заявил Барышев.
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