Как белгородцы отметят День Победы?

В мэрии Белгорода опубликовали праздничную афишу, приуроченную ко Дню Победы, 9 мая.

С 9.00 до 10.30 на месте сбора участников акции «Бессмертный полк» — пересечении Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка — будут работать интерактивные площадки.

С 10.00 до 10.45 на Соборной площади пройдёт марш служащих Белгородского гарнизона.

С 10.30 до 11.30 от Гражданского проспекта до Соборной площади пройдут участники «Бессмертного полка».

С 11.00 до 20.00 в парке Победы горожан ждут массовые гуляния, солдатская каша, художественные выставки и концерты.

С 12.30 до 13.30 на Соборной площади выступит духовой оркестр и солисты Белгородской филармонии.

В 13.00 и 15.00 горожане смогут отправиться на обзорные экскурсии из парка Победы.

С 18.00 до 19.30 в центральном парке культуры и отдыха имени Ленина пройдёт Кадетский бал.

С 19.00 до 21.30 на открытых площадках города пройдут праздничные концерты.

С 19.00 на Соборной площади состоится праздничный гала-концерт, а в 22.00 там же запустят фейерверк.