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Как белгородцы отметят День Победы?
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Как белгородцы отметят День Победы? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В мэрии Белгорода опубликовали праздничную афишу, приуроченную ко Дню Победы, 9 мая.
С 9.00 до 10.30 на месте сбора участников акции «Бессмертный полк» — пересечении Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка — будут работать интерактивные площадки.
С 10.00 до 10.45 на Соборной площади пройдёт марш служащих Белгородского гарнизона.
С 10.30 до 11.30 от Гражданского проспекта до Соборной площади пройдут участники «Бессмертного полка».
С 11.00 до 20.00 в парке Победы горожан ждут массовые гуляния, солдатская каша, художественные выставки и концерты.
С 12.30 до 13.30 на Соборной площади выступит духовой оркестр и солисты Белгородской филармонии.
В 13.00 и 15.00 горожане смогут отправиться на обзорные экскурсии из парка Победы.
С 18.00 до 19.30 в центральном парке культуры и отдыха имени Ленина пройдёт Кадетский бал.
С 19.00 до 21.30 на открытых площадках города пройдут праздничные концерты.
С 19.00 на Соборной площади состоится праздничный гала-концерт, а в 22.00 там же запустят фейерверк.
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