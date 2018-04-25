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Прокуратура требует 12 лет «строгача» для организаторов бунта в челябинском СИЗО
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Прокуратура требует 12 лет «строгача» для организаторов бунта в челябинском СИЗО 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Челябинском областном суде закончили выступать с последним словом подсудимые по уголовному делу о бунте в челябинском СИЗО № 1, произошедшем в ночь на 9 декабря 2014 года. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора запланировано на 13 июня, сообщила пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.
Ранее, выступая в прениях, государственный обвинитель просил назначить 11 предполагаемым организаторам бунта от 8 до 12 лет лишения свободы, а еще одного участника беспорядков приговорить к четырем годам колонии.
Сами подсудимые и их адвокаты настаивали на невиновности и просили полного оправдания.
Напомним, ранее общественники заявляли, что бунт в колонии № 1 был спланирован заранее и организован самими тюремщиками. Правозащитники обращали внимание на то, что заключенные не могли самостоятельно подготовить беспорядки, а также не могли открыть камеры и перемещаться по изолятору без сопровождения сотрудников следственного изолятора.
«Моя позиция однозначна: бунт был организован сверху. Только что пришедшему начальнику ГУСФСИН это требовалось для смены неугодных смотрящих на своих людей. За беспорядки уже наказали двоих сотрудников колонии. Все, кого сейчас судят, — это просто дурачки, которые попались на их удочку», — заявила «ФедералПресс» известная челябинская правозащитница Валерия Приходкина.
Фото: Евгений Поторочин
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