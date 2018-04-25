Для школьников САО проводят экскурсии в объекты гражданской обороны

Экскурсии в убежища проводятся для школьников Севера столицы. Они приурочены Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, памяти их жертв — памятной дате 26 апреля, посвященной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Объект гражданской обороны, расположенный на территории одного из вузов северной части столицы, посетили ребята из школ № 656 и № 648. Экскурсию провел заместитель начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Игорь Анюгин. Он рассказал об устройстве убежища. Огромное по размерам, при необходимости, оно может вместить большое количество людей. Для их двухдневного автономного пребывания есть все условия: места для отдыха, приема пищи, оказания медпомощи, санузлы.

Ребята познакомились с оснащением защитного сооружения. Узнали о хранящихся в нем запасах лекарственных препаратов и медицинских изделий, среди которых лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также противоожоговые наборы и другие медицинские изделия для оказания первой помощи.

Юные посетители увидели, как происходит снабжение убежищ воздухом с помощью фильтровентиляционной системы. Узнали о запасах воды и продовольствия, которые в мирное время постоянно обновляются. Впечатлили ребят огромные емкости с питьевой водой. Обновляют ее постоянно, как и все запасы продуктов питания, медикаментов. За этим тщательно следят специалисты по обслуживанию сооружения гражданской обороны.

Школьников впечатлили масштабы и оборудование убежища. Все здесь было для них необычным и впечатляющим.

По мнению специалистов окружного управления Департамента ГОЧСиПБ, в подобных экскурсиях школьники получают знания о местах укрытия от возможных чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, знакомятся с правилами поведения в них.