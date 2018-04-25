Ещё
Для школьников САО проводят экскурсии в объекты гражданской обороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для школьников САО проводят экскурсии в объекты гражданской обороны 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Экскурсии в убежища проводятся для школьников Севера столицы. Они приурочены Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, памяти их жертв — памятной дате 26 апреля, посвященной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Объект гражданской обороны, расположенный на территории одного из вузов северной части столицы, посетили ребята из школ № 656 и № 648. Экскурсию провел заместитель начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Игорь Анюгин. Он рассказал об устройстве убежища. Огромное по размерам, при необходимости, оно может вместить большое количество людей. Для их двухдневного автономного пребывания есть все условия: места для отдыха, приема пищи, оказания медпомощи, санузлы.
Ребята познакомились с оснащением защитного сооружения. Узнали о хранящихся в нем запасах лекарственных препаратов и медицинских изделий, среди которых лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также противоожоговые наборы и другие медицинские изделия для оказания первой помощи.
Юные посетители увидели, как происходит снабжение убежищ воздухом с помощью фильтровентиляционной системы. Узнали о запасах воды и продовольствия, которые в мирное время постоянно обновляются. Впечатлили ребят огромные емкости с питьевой водой. Обновляют ее постоянно, как и все запасы продуктов питания, медикаментов. За этим тщательно следят специалисты по обслуживанию сооружения гражданской обороны.
Школьников впечатлили масштабы и оборудование убежища. Все здесь было для них необычным и впечатляющим.
По мнению специалистов окружного управления Департамента ГОЧСиПБ, в подобных экскурсиях школьники получают знания о местах укрытия от возможных чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, знакомятся с правилами поведения в них.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В Молжаниновском районе пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы Представители организаций и жители САО приняли участие в общегородском субботнике В Бескудниковском районе предприятия потребительского рынка и услуг участвуют в месячнике по благоустройству и устанавливают летние кафе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган18
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах254
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру318
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста40
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта36
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение