От слов к делу: Давид Ян вошел в рейтинг Forbes

Давид Ян — яркий пример того, что разбираться в сложной научной тематике и создавать высокотехнологические продукты может не только завзятый гик, но и обаятельный общительный человек. Он поддерживает отношения как с коллегами, запускавшими ИТ-компании в 90-х (например основателем «Яндекса» Аркадием Воложем ), так и с новыми знакомыми, благодаря чему регулярно ввязывается в новые бизнесы — вплоть до ресторанного.

Ян родился и вырос в Ереване , но когда пришла пора поступать в вуз, выбрал МФТИ в Долгопрудном . Несмотря на физико-математическую специализацию, это заведение подарило России немало известных бизнесменов. Ян начал свое дело, еще будучи четверокурсником — основал компанию BIT Software в 1989 году. Идея была простая — перенести большой неудобный бумажный словарь на дискеты, чтобы можно было быстро искать перевод слов в компьютере. Ян вспоминал, что в процессе набивания слов из словаря нанятые сотрудники забыли одну букву и пришлось потом добивать переводные пары слов ночами.

В 1997 году организация была переименована в ABBYY. К этому моменту она была уже известна двумя своими продуктами: электронным словарем ABBYY Lingvo и программой распознавания изображений ABBYY FineReader, которая превратила компанию Яна в международную. FineReader стала настолько известна в мире, что ее использовала компания Intel для демонстрации новых процессоров.

Оптическое распознавание символов стало темой диссертации Давида Яна, а использование для его реализации технологий искусственного интеллекта позволило найти следующую нишу для бизнеса. Технология Compreno позволяет понимать тексты, что активно используется для облегчения документооборота. На данный момент группа компаний ABBYY имеет отделения в 16 странах, в ней работает свыше 1250 сотрудников. Доля Яна в ней составляет основу его состояния, а быстрый рост компании обеспечил ему место в российском списке Forbes

Параллельно работе в ABBYY Ян запустил несколько других проектов. C 2004 года он увлекся ресторанным и клубным бизнесом, из последних проектов — бар «Феррейн» на Большой Полянке. Сейчас Ян основное время уделяет своему стартапу Findo, это сервис по поиску с применением искусственного интеллекта по персональным файлам и документам пользователя. В июле 2016 года Findo привлек $4 млн (общая сумма инвестиций достигла $7 млн). Несмотря на скромные размеры бизнеса, Давид Ян считает, что 2017 год стал ключевым для развития технологий искусственного интеллекта. Пока системы ИИ технически в 100 000 раз глупее человека, но к 2030—2040 году станут сравнимы по возможностям с человеческим мозгом.

Аркадий Волож Рейтинг Forbes: №65 Состояние: $1500млн

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Давид Ян Рейтинг Forbes: №200 Состояние: $500млн

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