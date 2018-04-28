«Ладно бы баба порося сама купила, а то — подарили!»: честная колонка Дениса Галицкого о новом фонтане

Перми на эспланаде началось строительство второго светомузыкального фонтана. Против этого выступает пермский градозащитник и блогер Денис Галицкий . Он утверждает, что фонтан возводится без разрешения на строительство, соответственно и без проверки проекта на безопасность. В Ленинский районный суд им уже направлен иск о запрете на строительство.

— Печально, что стройка, по сути, сейчас является самовольной. Но есть и позитивные сдвиги — скандал с фонтаном заставил власти представить хоть какую-то концепцию эспланады. Она презентована на градсовете. Так, обозначено, что Слудская горка не будет застроена — это важно! Площадка перед Драмтеатром впервые названа местом массовых мероприятий, коей она де-факто в этом году уже стала — теперь власти не могут утверждать, что в Перми совсем нет таких мест и надо строить ещё один «плац».

Что касается фонтана, то надо отметить, что никто не признается в авторстве идеи сделать фонтан. Пермские власти говорят, что это Сбербанк решил, что их подарком может быть только фонтан, и нам грех было отказываться (средства на строительство фонтана фонду «Содействие XXI век» выделяет Сбербанк. Разработкой проекта по заказу банка занимается компания «СБ-Девелопмент», — прим. авт.). Пока непонятно, верить ли в эту легенду — Сбербанк хранит молчание…

Денис Галицкий считает, что новый фонтан не должен быть затратным для города

Просочившаяся информация о новом фонтане пока не вселяет оптимизма — он будет вполне заштатным. Ничего уникального! Если Сбербанку важно, чтобы его подарок был уникальным и долго бы поддерживал репутацию Сбербанка как инновационной компании, то ещё не всё потеряно — проект фонтана ещё можно подправить.

Если Сбербанку наш вопрос «Зачем нам рядом второй фонтан?» не интересен, то пусть будет фонтан. Но, он должен быть не только уникальным, но и необременительным. Раз новый фонтан похож на фонтан у Драмтеатра, то его обслуживание, вероятно, стоит столько же. А ведь это 4 миллиона рублей в год. Каждый год! И это ведь мы будем платить, не Сбербанк. Хлопоты появились у бабы, когда она купила порося. А мы даже не выбирали — нам «порося» дарят…

У нас власти вообще не смотрят на текущие затраты — наскребли денег на зоопарк, а кто его содержать будет даже не думали, несмотря на то, что я в регулярно последние годы направлял запросы о расчётах финансирования годового содержания нового зоопарка. Всегда отвечали, что не знают, ещё не прикидывали. Сейчас, похоже, что-то посчитали и поняли, что сумма не шуточная… Не будет ли с фонтаном то же самое?

По мнению градозащитника, фонтан должен быть безопасным

И совсем уж непонятна ситуация, почему никто не готов отвечать за фонтан. По моему иску ответчиком выступает только «Пермблагоустройство», потому что оно указано как заказчик строительства. Ни городские, ни краевые власти формально никакого отношения к фонтану не имеют. Никто же не поверит, что «Пермблагоустройство» решило возводить фонтан без разрешений. Я много сил в последние годы положил на то, чтобы самовольные строители не чувствовали себя безнаказанными, а тут на самом видном месте в городе появляется самострой властей. Появляется поле «Зимней вишни»…

Это же сигнал для потенциальных нарушителей: разрешение на строительство и экспертизы необходимы, но если очень хочется, то можно и без них!

Подземный фонтан — это как подземный переход. Вы по нему сверху ходите и, соответственно, он может просто обвалиться. И в таком случае тем более непонятно, почему не было экспертизы на безопасность. У меня складывается впечатление, что у них нет еще проекта. То есть они сейчас решили, что фонтан будет такой формы, и начали рыть яму. Главное, чтобы народ увидел, что власть решительная и деловая: сказали — стройка началась!

Интересная история складывается и с «холмами» ­— по проекту фонтан будет окружен искусственными насыпями, как было озвучено на градсовете, примерно три метра высотой. В мире эти холмы стали популярны как решение проблемы «А куда девать землю из котлована?» Если вы строите в европейском городе, вы не можете взять выкопанную землю и куда-нибудь свалить — везде частная земля… Поэтому стали делать искусственные холмы и их облагораживать методами ландшафтного дизайна. Это вынужденное, рационально обоснованное решение. Народ, живущий на равнине, полюбил холмы, так как в природе их было мало. У нас-то другая история: весь город в склонах, а эспланада — практически единственное плоское место (много сил было потрачено в 1970-1980-е годы, чтобы выровнять). Зачем снова землю морщить, если так долго разглаживали?

Денис Галицкий считает, что проект эспланады необходимо обсуждать с горожанами

Странно желание наплодить холмы и тем более, что зимой и так расчистка снега неизбежно приводит к значительной «холмистости». Зимние холмы из сгребаемого снега очень будут кстати — детишки их очень быстро обживают для своих игр. Но холмы могут быть небезопасны, так как сужают пути для прохода людей. Если возникнет давка, то могут быть пострадавшие.

История с фонтаном и эспланадой в целом интересна тем, что потихоньку власти вынуждены переходить от обсуждения «красиво — не красиво» к вопросам функциональности «нужно — не нужно, эффективно — не эффективно». На градсовете кроме проекта фонтана была презентована концепция всей эспланады. Не конкретный проект, а именно общее видение. Раньше всегда выносились готовые проекты: деньги на проектирование потрачены, поэтому любое изменение потребует затрат на перепроектирование. Ничего никогда не менялось, можно было только выразить «обдобряемс». А изменение концепции не создаёт дополнительных затрат — обсуждать её можно и нужно.

Но если бы власти созвали такой градсовет осенью, когда, вероятно, принималось решение по фонтану, то и Сбербанк был бы доволен большим пиар-эффектом: вот мы даем деньги, а вы решите, пожалуйста, как их потратить.

Если даже фонтан менять уже нельзя, то ещё не поздно обсудить, что будет вокруг него. Что-то такое, что станет уникальной особенностью Перми. Вот на градсовете много обсуждали вопрос туалетов на эспланаде. Ну а что? Давайте действительно сделаем большой туалет, но не просто чистый и современный, а настоящий арт-объект! Арт-туалет, посещение которого должно войти в программу каждого туриста! Пусть это будет смешно, но это как минимум нетривиально! А фонтан — тривиальный ширпотреб, и это расстраивает. Девиз «А давайте сделаем, как в Зарадье!» мне кажется унизительным для большого города. Копирование — это самоуничижение! Стыдно!

Ранее власти Прикамья опубликовали виртуальную экскурсию по будущей эспланаде.