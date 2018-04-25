В УВД по Западному округу состоялось заседание Общественного Совета

Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев довел информацию о проделанной работе Общественного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве за первые 3 месяца текущего года.

Представители Общественного совета принимали активное участие в оперативных совещаниях подразделений, в отчетных встречах начальников территориальных ОМВД перед населением о деятельности полиции за 2017 год, участковых уполномоченных полиции перед гражданами и, конечно же, отчетной встрече начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал — майора полиции А. П. Пучкова с жителями округа.

На встречу был приглашен начальник отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов Он подробно рассказал о работе, проведенной в рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018», в которой активное участие приняли и члены Общественного совета. Сергей Фирсов поблагодарил их и подчеркнул важность взаимодействия общественности с правоохранителями в проведении профилактической работы, направленной на профилактику правонарушений с участием несовершеннолетних и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

Затем собравшиеся обсудили планы по организации и принятия участия членов Общественного совета при УВД по ЗАО в поздравлении с 73-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и посещения на дому ветеранов органов внутренних дел, участников ВОВ совместно с ветеранской организацией УВД по ЗАО.

Владимир Береснев поздравил председателя совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолия Товстонога с 25-летием образования ветеранской организации УВД по ЗАО и вручили благодарность от Общественного совета, а он в свою очередь отметил высокую организацию и качественное проведение совместно с представителями ОС при УВД по ЗАО мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, с учащимися школ, высших учебных заведений западного округа и воспитанниками детских домов. Анатолий Товстоног передал благодарственное письмо члену ОС западного округа Юрию Нечукину и выразил искреннюю благодарность за активное участие и всестороннюю помощь и поддержку ветеранов органов внутренних дел и членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В заключение мероприятия помощник начальника УВД по ЗАО подполковник внутренней службы Руслан Ермаков поблагодарил представителей общественного совета за активное участие в жизни Управления.

Встреча оказалась весьма продуктивной и открыла новые интересные возможности взаимодействия между общественностью и сотрудниками органов внутренних дел.