Крути педали: Дорогу на работу делают долгой и опасной

25 апреля в Москве открывается сезон велопроката. Как сообщили городские власти, количество станций велопроката увеличится до 430, а горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов.

Причем, ездить велосипедистам предлагают не только в парках. С 14 по 27 мая в Москве пройдет акция «На работу на велосипеде». Объявлено, что ее поддержат крупные компании и что в кафе, ресторанах и музеях посетителям на велосипедах будут предоставляться скидки. Сообщалось и о том, что городские власти разрабатывают новые нормативы — касающиеся «расширения возможностей нахождения велосипедистов на дороге».

Все эти инициативы у большинства москвичей вызывают, мягко говоря, изумление. Город по-прежнему стоит в многочасовых пробках (2 место в мире в 2017 году), колоссальные проблемы с парковками. Но, похоже, решить все эти проблемы в Москве собираются просто — пересадив всех на велосипеды. В результате жители уже шутят: «У нас не департамент транспорта, а департамент велосипедов…»

— Идея с поездками на велосипеде на работу, по-моему, довольно странная, — комментирует Юрий Свешников , президент Московского транспортного союза. — А если у меня на работе дресс-код: костюм и белая рубашка с галстуком? А если человек живет около кольцевой, сколько часов он будет ехать? А если дождь? И какая аварийность будет при таком количестве велосипедистов? Они ведь никаких правил дорожного движения не изучают и на права не сдают. Начнут поворачивать, где угодно, пересекать.

По-моему, велосипед как решение транспортной проблемы для Москвы — это очень экзотическое решение. В городе, где 5 месяцев лежит снег и температура ниже нуля, какие могут быть велосипеды? В парках по велодорожкам — пожалуйста!

А вот Аркадий Гершман, автор блога «Город для людей», напротив, приветствует велосипедный транспорт:

— Москва не самый северный город, где подобное реализуется. В Финляндии ездят и зимой. Климат Нидерландов тоже трудно назвать доброжелательным. Просто надо качественно убирать снег в зимнее время. Да и минус 20 бывает у нас не так часто.

50 лет назад в Амстердаме тоже были запаркованы машинами все площади, даже закапывали каналы, чтобы сделать дополнительные парковки, и в велосипеды никто не верил, а сейчас там велосипедов больше, чем жителей, это самый востребованный вид транспорта. Развивают велосипеды и в Лондоне, Париже, Нью-Йорке

«СП»: — Но как вы себе представляете поездку из спального московского района на работу на велосипеде? 6 часов по трассе?

— Средняя длина поездки на московском метро — около 7 км, не такая продолжительная, как кажется. Доступность велосипеда для комфортной езды до 10 км. Но в большом городе велосипед чаще всего используют для поездки до электрички или метро и комбинируют с общественным транспортом.

Многие компании поддерживают акцию «На работу на велосипеде» — их работники ведут здоровый образ жизни, а город меньше стоит в пробках. И людей на велосипедах с каждым годом в Москве становится все больше. Жители поняли, что велосипедом вполне можно пользоваться не только в парках, но и в городе, это полная независимость от пробок.

«СП»: — А безопасность?

— Проблемы упираются в инфраструктуру — наши улицы действительно небезопасны и некомфортны для езды. Автомобили у нас могут ездить со скоростью до 80 км в час, в случае наезда — это 100% смерть. Подземные переходы не приспособлены для того, чтобы туда спускаться с велосипедом. Нужно создавать велодорожки, чтобы люди поехали. Создавать инфраструктуру, и люди начнут ей пользоваться. В Европе на велосипедах по городу передвигаются даже мамы с детьми, и там это не кажется экзотикой.

— Действительно, в Европе такая тенденция есть, — подтверждает автоэксперт Игорь Моржаретто , — там пересаживают жителей на велотранспорт, в том числе в городах достаточно нежарких, например, Копенгагене . Другое дело, что там процесс пересадки на велосипеды растягивали на десятилетия, потихоньку приучая горожан, а у нас, как всегда, пытаются все сделать по-быстрому, нахрапом — садись и поезжай! Хотя Москва плохо приспособлена к передвижению на велосипеде. Нам бы с автомобилями разобраться, а тут еще новый вид транспорта.

И самое главное — если опросить велосипедистов, то выяснится, что 100% из них понятия не имеют, как можно ездить в городе, а как нельзя. Хотя правила существуют. Допустим, переходить пешеходный переход они должны спешившись, а по тротуарам в большинстве случаев им ездить запрещено. Но они этого не знают. Все это представляет большую опасность и для самих велосипедистов, и для пешеходов. Уже был в прошлом году случай, когда велосипедист сбил ребенка насмерть на тротуаре.

«СП»: — А как вы оцениваете акцию «На работу на велосипеде»?

— Это очень опасно: как правило, жители спальных районов работают в центре, и в таком случае им надо будет проехать километров 15 по автомагистралям. Между прочим, и правила дорожного движения запрещают велосипедистам выезжать на магистральные дороги, к числу которых относятся вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо, МКАД. Хотя я знал одного человека, который ездил на велосипеде по МКАД на работу даже зимой — пока он жив, но не знаю, надолго ли.

«СП»: — А в Европе как поступают? Неужели там повсюду на магистралях делают велодорожки?

— Ни в коем случае! Там по возможности разводят автомобили и велосипеды. Например, в Амстердаме большую часть центра отдали велосипедистам, автомобили туда пускают только по очень ограниченному количеству дорог. А на магистралях велосипедистов нигде в мире нет, и у нас их пускать не должны.

Вероятно, определенные перспективы у велосипедизации в Москве есть. Но, скорее, мне кажется, надо развивать велозоны в парках, а не думать, как заставить людей ехать из Чертаново к Трем вокзалам на велосипеде — это, и правда, странная затея.

Новости здравоохранения: Ученые из США научились лечить рак легких на поздних стадиях

Новости политики: «Левый фронт» подал заявку на митинг 6 мая