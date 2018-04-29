В Казани пройдет Футбольная ночь в музее

Гости чемпионата мира в Казани во время ЧМ-2018 посетить Футбольную ночь в музее, 12 регулярных выставок, 10 выставочных смогут проектов и экспозицию изделий народно-художественных промыслов.

Во время ЧМ-2018 по футболу в столице РТ будут открыты десять выставочных проектов и 12 регулярных стационарных выставок, рассказывает «Татар-информ»

В Государственном музее изобразительных искусств РТ и в Национальном музее РТ посетители смогут посмотреть экспонаты со спортивной тематикой, поучаствовать во флэшмобах и конкурсах.

Казанский Кремль представит выставки западноевропейского оружия позднего Ренессанса, экспозицию «Традиционная культура народов России и Великий шелковый путь». К выставкам готовятся музей ислама, естественной истории, государственности и Благовещенского собора.

Музей изобразительных искусств РТ приглашает на выставки «Золотой фонд изобразительного искусства Татарстана», «После оттепели. Искусство 1970-80 гг.». Можно также увидеть работы Хариса Якупова, Баки Урманче и Ильдара Зарипова

В Доме дружбы народов откроется фотовыставка, посвященная футболу. Готовится также экспозиция изделий народно-художественных промыслов.