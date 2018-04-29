Ещё
В Казани пройдет Футбольная ночь в музее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани пройдет Футбольная ночь в музее 

АиФ Казань 23 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Гости чемпионата мира в Казани во время ЧМ-2018 посетить Футбольную ночь в музее, 12 регулярных выставок, 10 выставочных смогут проектов и экспозицию изделий народно-художественных промыслов.
Во время ЧМ-2018 по футболу в столице РТ будут открыты десять выставочных проектов и 12 регулярных стационарных выставок, рассказывает «Татар-информ».
В Государственном музее изобразительных искусств РТ и в Национальном музее РТ посетители смогут посмотреть экспонаты со спортивной тематикой, поучаствовать во флэшмобах и конкурсах.
Казанский Кремль представит выставки западноевропейского оружия позднего Ренессанса, экспозицию «Традиционная культура народов России и Великий шелковый путь». К выставкам готовятся музей ислама, естественной истории, государственности и Благовещенского собора.
Музей изобразительных искусств РТ приглашает на выставки «Золотой фонд изобразительного искусства Татарстана», «После оттепели. Искусство 1970-80 гг.». Можно также увидеть работы Хариса Якупова, Баки Урманче и Ильдара Зарипова.
В Доме дружбы народов откроется фотовыставка, посвященная футболу. Готовится также экспозиция изделий народно-художественных промыслов.
АиФ Казань: последние новости
Бывший главврач Зеленодольской ЦРБ возглавил республиканский онкодиспансер Президента Татарстана упрекнули в недостаточном внимании к языковому вопрос Весенняя охота в Татарстане продлится всего 10 дней
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота369
ФСБ обратилась к украинским браконьерам126
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»139
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-3812
Сели все: гаишников покарали за прокурора562
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение