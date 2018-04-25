Как блокчейн наказывает оппортунистов и помогает работать в команде

BitCryptoNews продолжает изучать экономику децентрализации. В новом материале — обзор аргументов в пользу эффективности блокчейна как принципа организации.

Транзакционные издержки и институты

Экономисты, изучающие блокчейн, обычно опираются на теорию транзакционных издержек, разработанную Рональдом Коузом и Оливером Уильямсоном . Основная идея этого подхода в том, что различные координационные механизмы — рынки, иерархические организации или межличностное доверие — влекут различные издержки, на основе которых можно сравнивать их экономическую эффективность. Такого подхода придерживаются и авторы статьи «Блокчейн и экономические институты капитализма».

Например, если рынки эффективны для обмена больших количеств стандартизированных товаров массового спроса, то иерархически организованные фирмы позволяют обеспечить защиту от оппортунистического поведения или, попросту говоря, нарушения контрагентом своих обязательств. В условиях открытого рынка для защиты своих прав агенту, против которого действует оппортунист, пришлось бы либо заручиться защитой от подобных действий еще до заключения сделки (например, при помощи частной «крыши»), либо преследовать нарушителя с помощью правовой системы — однако в обоих случаях это влечет за собой дополнительные затраты. В рамках фирмы агенты подчиняются внутренней иерархии, поэтому издержки оппортунизма оказываются интернализированными — иерархическая субординация делает контроль и санкции против оппортунистического поведения проще и дешевле.

Договоренности и нарушение обязательств

Причиной оппортунизма (следованию своим интересам, в том числе обманным путём — прим. ред.) является возможность злоупотребления доверием других. Экономист Оливер Уильямсон назвал такую деятельность «преследованием собственных интересов с ипользованием коварства». Оппортунизм возможен, так как человеческая рациональность и способность к предвидению ограничены: мы не можем предусмотреть все возможные обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем, а потому вынуждены полагаться друг на друга, используя доверие. Однако у доверия как механизма координации деятельности тоже есть пределы: я могу полагаться на надежных друзей, но их круг всегда ограничен, поскольку человеческий мозг не может поддерживать слишком большое количество социальных связей. Поэтому для координации масштабных проектов эффективнее использовать иерархические организации вроде крупных фирм или государств.

Блокчейн тоже позволяет контролировать оппортунизм, однако без опоры на централизованную структуру. Интернализация издержек оппортунизма происходит не в рамках иерархии, а в рамках децентрализованной закрытой и надежной системы гарантированных платежей, а также благодаря прозрачности транзакций, информация о которых находится в открытом доступе. Таким образом, в той мере, в какой информация о поведении экономических агентов становится доступной, оппортунизм теряет привлекательность в качестве долгосрочной стратегии — ведь никто не захочет иметь дела с человеком, не выполняющим своих обязательств. Грубо говоря, можно сказать, что архив транзакций выступает хранилищем репутации агентов. Это означает, что блокчейны могут конкурировать с иерархиями в качестве средств защиты от оппортунистического поведения.

Мониторинг и работа в команде

Другим преимуществом централизованных организаций считается их способность обеспечивать мониторинг совместной деятельности. Как показали экономисты Армен Алчиан и Гарольд Демсец , в том случае, когда решение, например, производственной задачи, требует командной работы — то есть, когда совместный вклад является более эффективным, чем разделение труда — фирмы работают лучше рынков. В командной работе важно обеспечить равный вклад всех участников в решение задачи. Это достигается путем мониторинга, который, в свою очередь, оказывается более эффективным, если осуществляется централизованно.

Блокчейн может конкурировать с иерархическими организациями и в этом случае, создавая возможность децентрализованного мониторинга. Консенсус-алгоритмы, построенные по принципу proof-of-value, позволяют участникам сети осуществлять самостоятельный мониторинг и самостоятельно оценивать вклад каждого из них: например, как это происходит на платформе Steem, где сообщество может голосовать с помощью встроенной криптовалюты. Отдельные члены сообщества или организации получают возможность оценить вклад других, предоставляя им вознаграждение в виде токенов, которые могут играть роль показателя репутации конкретного индивида или конвертироваться в деньги.

текст: Дмитрий Жихаревич, фото: Unsplash