Сайт телеканала RT стал лидером премии «Медиатор» в номинации «Самые читаемые СМИ»

Сайт телеканала RT на русском попал в тройку победителей премии, учреждённой сервисом редакционной аналитики «Медиатор», в номинации «Самые читаемые медиа».

RT на русском вошёл в список победителей в категории «Федеральные новостные издания», в нём также оказались сайты EG.RU и «Новости Казахстана».

Отмечается, что в номинацию были включены те издания, материалы которых в первом квартале 2018 года дольше всего (2:18 мин) удерживали внимание аудитории.

По итогам четвёртого квартала 2017 года RT также вошёл в тройку лидеров премии «Медиатор».

Премия вручается по двум номинациям — «Самые читаемые медиа» и «Самые вовлекающие медиа». В каждой номинации представлены пять категорий: федеральные новостные, региональные новостные, тематические, развлекательные, а также региональные тематические и развлекательные издания.