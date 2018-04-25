Россия поставит Сирии новые средства ПВО

По его словам, российские специалисты продолжают обучать сирийских военнослужащих. Они помогут освоить новые образцы системы противоракетной обороны.

Генерал-полковник добавил, что Минобороны Сирии проанализировало результаты отражения ракетного удара США . На его основе внесли изменения в систему ПВО, что должно повысить её надёжность.