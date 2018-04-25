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Россия поставит Сирии новые средства ПВО
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Россия поставит Сирии новые средства ПВО 

Говорит Москва 14 минут назад
По его словам, российские специалисты продолжают обучать сирийских военнослужащих. Они помогут освоить новые образцы системы противоракетной обороны.
Генерал-полковник добавил, что Минобороны Сирии проанализировало результаты отражения ракетного удара США. На его основе внесли изменения в систему ПВО, что должно повысить её надёжность.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Для отражения атаки сирийская армия использовала комплексы С-200, С-125, «Стрела», «Бук», «Оса» и «Квадрат». В итоге подразделения уничтожили 71 крылатую ракету из 103.
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