Россия поставит Сирии новые средства ПВО 

По его словам, российские специалисты продолжают обучать сирийских военнослужащих. Они помогут освоить новые образцы системы противоракетной обороны.
Генерал-полковник добавил, что Минобороны Сирии проанализировало результаты отражения ракетного удара США. На его основе внесли изменения в систему ПВО, что должно повысить её надёжность.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Для отражения атаки сирийская армия использовала комплексы С-200, С-125, «Стрела», «Бук», «Оса» и «Квадрат». В итоге подразделения уничтожили 71 крылатую ракету из 103.