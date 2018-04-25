Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос 

Самарский космонавт Олег Кононенко в четвертый раз полетит в космос, передает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Накануне в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии.
«Члены ГМК проанализировали данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 56/57 длительной экспедиции на МКС за период предполётной подготовки. По результатам заседания комиссии космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.
В состав главной медицинской комиссии вошли представители ЦПК, госкорпорации «Роскосмос», федерального медико-биологического агентства, института медико-биологических проблем РАН, министерства здравоохранения и министерства обороны РФ. Отметим, что за всю свою карьеру Олег Кононенко провел в космосе 533 дня.
Фото: wikipedia.org