На Урале охотник, соблазенный лосем, может лишиться свободы на полгода

На Урале охотник может лишиться свободы на полгода из-за того, что повелся на соблазн убить лося. Мужчина много лет законно владел ружьем, однако ни разу не ходил на охоту, об этом сообщает в среду, 25 апреля, «АиФ-Урал»

На протяжении многих лет 29-летний житель Ирбита законно владел оружием — гладкоствольным ружьем 16 калибра, однако ни разу не ходил на охоту. В начале апреля вместе с 27-летним товарищем он отправился в лес под деревней Бердюгина, чтобы поупражняться в стрельбе по банкам. Спустя время хозяин ружья заметил в чаще лося. Соблазнившись легкой добычей, он убил животное и вместе с товарищем стал освежевать тушу.

Однако вынести из леса около 200 кг мяса оказалось не так просто, поэтому мужчины решили сходить до дома за машиной и увезти добычу на ней. В то время, как они пытались проехать на своем автомобиле в чащу, их заметили сотрудники ГИБДД , патрулировавшие трассу Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об увиденном дорожные полицейские сообщили в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

На снегоходах вместе с егерями полицейские выехали на место расправы. Ко времени их прибытия друзья уже успели разделать добычу и разложить ее по четырем большим рюкзакам. Увидев правоохранителей, они попытались скрыться. Однако их удалось задержать и доставить в отдел полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что в момент стрельбы у охотника не было с собой разрешительных документов. Кроме того, сохатый был убит в то время, когда закрылся официальный сезон охоты на лосей.

Мужчина признал свою вину и выразил желание заплатить штраф в 241,5 тыс. рублей, нанесенный государственному охотничьему фонду. Дело в отношении уральца будет направлено в суд. Охотнику грозит штраф, исправительные работы или полгода ареста.