Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил «АиФ» с 40-летием

Поздравляю вас с юбилейной датой — 40-летием со дня выхода в свет первого номера!

«Аргументы и факты» давно и прочно заняли место среди лидеров российской прессы. Сегодня, в век цифровых технологий, газета, завоевавшая широкую популярность, остается авторитетным и уважаемым источником объективной информации о происходящем в мире и в нашей стране. Страницы издания всегда открыты для выражения различных точек зрения на самые актуальные темы, по общественно значимым вопросам.

Компетентность, ответственность вашего талантливого коллектива перед своей аудиторией выступают залогом успешной работы, позволяя смело смотреть в будущее.

Желаю вам творческих сил, новых профессиональных свершений и воплощения всех планов!