«Дочка» «Росатома» заключила допсоглашение к контракту на поставку топлива на АЭС «Бушер» в Иране

Компания ТВЭЛ (входит в госкорпорацию «Росатом» ), Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) и Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (NPPD) заключили дополнительное соглашение к действующему коммерческому контракту на топливообеспечение АЭС «Бушер», говорится в сообщении ТВЭЛ.

Подписанный документ направлен на реализацию инжинирингового проекта — замену модели поставляемого ядерного топлива. Вместо тепловыделяющих сборок конструкции УТВС на первый энергоблок АЭС «Бушер» с реактором ВВЭР-1000 будут поставляться топливные кассеты ТВС-2М, поясняет компания.

Начало поставок новой модели ТВС в Иран запланировано на 2020 год.

«Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать как технические, так и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработанного ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Компания является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.