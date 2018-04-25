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«Дочка» «Росатома» заключила допсоглашение к контракту на поставку топлива на АЭС «Бушер» в Иране
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«Дочка» «Росатома» заключила допсоглашение к контракту на поставку топлива на АЭС «Бушер» в Иране 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания ТВЭЛ (входит в госкорпорацию «Росатом»), Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) и Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (NPPD) заключили дополнительное соглашение к действующему коммерческому контракту на топливообеспечение АЭС «Бушер», говорится в сообщении ТВЭЛ.
Подписанный документ направлен на реализацию инжинирингового проекта — замену модели поставляемого ядерного топлива. Вместо тепловыделяющих сборок конструкции УТВС на первый энергоблок АЭС «Бушер» с реактором ВВЭР-1000 будут поставляться топливные кассеты ТВС-2М, поясняет компания.
Начало поставок новой модели ТВС в Иран запланировано на 2020 год.
«Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать как технические, так и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработанного ядерного топлива», — говорится в сообщении.
Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Компания является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.
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