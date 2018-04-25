Юлиана Княжевская: Некрасовка станет малым городом

Некрасовка будет развиваться по принципу компактного городского образования, став малым городом.

Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Юлиана Княжевская в интервью окружной газете «Юго-Восточный курьер».

— Такой подход позволит в разы сократить маятниковую миграцию: все больше жителей будут работать, отдыхать, проводить досуг на территории района, — подчеркнула Юлиана Княжевская . — В актуализированном Генеральном плане города Москвы до 2035 года заложено комплексное развитие жилых территорий. К 2035 году в районе будут проживать до 120 тысяч человек. Развитие территорий общественно-деловой и производственной застройки позволит создать до 50 тысяч рабочих мест.

На сегодняшний день в районе введено в эксплуатацию четыре школы на 4 300 мест, пять детских садов на 1 110 мест, поликлиника на 750 посещений в смену. Начато строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест, школы на 1 100 мест, семи дошкольных образовательных организаций и храмового комплекса. Также в этом году планируется открыть станцию метро «Некрасовка» и организовать на ее базе ТПУ. Появится скоростной трамвай, длина его маршрута составит 4,45 километра. Будет построена Северо-Восточная хорда, мостовой переход через реку Пехорку и внутренние транспортные связи района.

— Будут проведены внутриквартальное озеленение территорий жилой застройки и реабилитация природных территорий в долинном комплексе реки Пехорки, организация здесь пешеходных зон, экологических троп, туристических и экскурсионных маршрутов, — пояснила Юлиана Княжевская. — Речь идет о комплексном благоустройстве и ландшафтной реорганизации территории.

Кроме того, до 2025 года предполагается провести реконструкцию Некрасовского водопроводного регулирующего узла и районной тепловой станции «Некрасовка». Должна появиться в районе водопроводная сеть, две насосные станции и два очистных сооружения.