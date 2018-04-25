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В Реутове прошел День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
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В Реутове прошел День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Реутове представители Главного управления Росгвардии по Московской области поздравили ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск и вручили им награды и подарки, говорится в сообщении пресс-службы управления.
«В городе Реутове представители региональной общественной организации «Совет ветеранов правопорядка Московской области» провели торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов ОВД и ВВ МВД России. Ветераны посетили городской мемориал Славы, возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества», — отмечается в сообщении.
На небольшом торжественном мероприятии присутствовали помощник командующего Центральным округом Войск национальной гвардии РФ, председатель Совета ветеранов Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного объединения внутренних войск Николай Григорьев, представители руководства Главного управления Росгвардии по Московской области и управления вневедомственной охраны Московской области. Они поздравили ветеранов с праздником, вручили медали «65 лет вневедомственной охране Росгвардии», цветы, памятные подарки.
«Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД продолжают приносить пользу обществу, передавая накопленный опыт молодым сотрудникам», — сказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны Вадим Малышев.
Григорьев поблагодарил Совет ветеранов и отметил, что их работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи вносит весомый вклад в деятельность по формированию у военнослужащих верности Отечеству, воинскому долгу, высоких моральных и боевых качеств. Он пожелал всем ветеранам благополучия и крепкого здоровья, а также вручил председателю Совета ветеранов И. Панкову почетный гражданский орден — серебряный крест «За достойное выполнение воинского и гражданского долга» и медаль «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту».
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