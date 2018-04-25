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Весеннее обновление природной территории «Кузьминки-Люблино» продолжится
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Весеннее обновление природной территории «Кузьминки-Люблино» продолжится 

Префектура Юго-Восточного административного округа 29 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
После проведенных субботников природная территория «Кузьминки-Люлино» преобразилась.
Так, субботники провели на территории парка в районах Выхино-Жулебино (в том числе в природном заказнике Жулебинский) и Кузьминки (в центральной части природно-исторического парка).
— Проделана большая работа по сбору мусора, окраске и ремонту малых архитектурных форм и ограждений, уборке валежа, прогребанию газонов в тех местах, где это допустимо, — сообщила представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — Специалисты Мосприроды вместе с волонтерами большое внимание уделили уборке после зимы дендросада и вольерного комплекса, которые скоро будут открыты для посетителей.
Однако работы по весеннему благоустройству в парке продолжаются. Например, еще будет проведен текущий ремонт малых архитектурных форм, окраска ограждений и урн. Завершить работы планируется до конца апреля.
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