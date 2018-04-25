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В Савелках этим летом планируют организовать бахчевой развал и «Тележки»
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В Савелках этим летом планируют организовать бахчевой развал и «Тележки» 

Савелки 36 минут назад
Фото: Савелки
У жителей Савелок впервые за последние годы появится возможность приобретать арбузы и дыни на бахчевых развалах в своем районе. Торговую точку по продаже бахчевых культур включили в схему размещения сезонных нестационарных объектов на территории района. В эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель районной управы по вопросам потребительского рынка Ирина Хрусталева рассказала, что сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору предпринимателя на данный объект.
Помимо этого, летом в районе Савелки собираются организовать работу двух новых торговых точек по продаже мороженого. Симпатичные «Тележки» появятся в зонах отдыха на Черном озере и Большом городском пруду. Зимой там будут продавать горячие напитки и выпечку. Об установки объектов сезонной торговли у водоемов управу просили жители района, сообщила И. Хрусталева. В настоящее время ищут предпринимателей, которые будут заниматься этой деятельностью.
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