В Савелках этим летом планируют организовать бахчевой развал и «Тележки»

У жителей Савелок впервые за последние годы появится возможность приобретать арбузы и дыни на бахчевых развалах в своем районе. Торговую точку по продаже бахчевых культур включили в схему размещения сезонных нестационарных объектов на территории района. В эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель районной управы по вопросам потребительского рынка Ирина Хрусталева рассказала, что сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору предпринимателя на данный объект.

Помимо этого, летом в районе Савелки собираются организовать работу двух новых торговых точек по продаже мороженого. Симпатичные «Тележки» появятся в зонах отдыха на Черном озере и Большом городском пруду. Зимой там будут продавать горячие напитки и выпечку. Об установки объектов сезонной торговли у водоемов управу просили жители района, сообщила И. Хрусталева. В настоящее время ищут предпринимателей, которые будут заниматься этой деятельностью.