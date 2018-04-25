Как разобраться с платежами? Руководитель РИЦ ответил на вопросы читателей

На вопросы, интересующие читателей « АиФ », ответил заместитель директора ООО «РИЦ-Ульяновск» Денис Лялякин.

К кому «прикреплены» долги?

Как учтут в моих платежах отсутствие холодной и горячей воды с 09.00 до 17.00 на протяжении двух недель, пока шёл ремонт в подвале нашего дома?

— Если у вас нет приборов учёта и перерывы связаны с ремонтными работами, управляющая организация или поставщик обязаны сделать перерасчёт.

Как платят за горячую воду в доме, где установлена газовая колонка?

Ф. Работько, Ульяновск

— В квартире с газовыми водонагревателями плата за горячую воду не начисляется, оплата производится за холодную воду и газоснабжение (по приборам учёта, а при их отсутствии — по нормативу на человека).

Где платить?

Как с меня берут плату за услуги платёжного агента? Ведь я могу оплатить электроэнергию или воду хоть в банке, хоть в РИЦ, и это будет одна и та же сумма.

И. Семёнов, Ульяновск

— Оплату производит управляющая организация или ресурсоснабжающая организация в зависимости от того, о какой услуге идёт речь.

Какие преимущества получает человек, который «откроет» личный кабинет на сайте РИЦ?

П. Сиротин, Ульяновск

— Для получения доступа в личный кабинет необходимо пройти регистрацию в отделениях регионального информационного центра или самостоятельно на сайте. Оплата через личный кабинет позволит сэкономить ваше время, ведь можно оплатить дома со своего компьютера, подключенного к сети интернет, что займёт несколько минут. При внесении платежа свыше 1000 рублей комиссия не взимается. Кроме того, через личный кабинет можно вносить показания приборов учёта, формировать платёжные документы (после 5-го числа месяца, следующего за расчётным), получить информацию по начисленным и оплаченным суммам и иную информацию по лицевому счёту.

Как по закону должны начислять плату за услугу в тот период, пока счётчика нет? У нас на две недели сняли счётчик на горячую воду для поверки.

Н. Рахибов, Ульяновск

— По окончании срока поверки индивидуального прибора учёта в течение трёх месяцев начисления производятся как среднее арифметическое по расходу за последние шесть месяцев. За это время необходимо произвести поверку прибора или заменить его.

Кто тут должен?

Существуют ли периодичность оказания таких услуг, как уборка придомовой территории, обслуживание вентканалов, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения?

С. Воронков, Ульяновск

— Такие данные должны быть приведены в договоре управления.

Если я куплю квартиру «с долгом», могут меня заставить его выплачивать?

Р. Стёпкина, Ульяновск

— Чтобы не выплачивать долги за старого собственника, новому собственнику придётся обращаться в управляющую компанию для открытия нового лицевого счёта. Не всегда управляющая компания идёт навстречу. Возможно, для открытия нового лицевого счёта придётся обращаться в суд. Кроме того, по законодательству, долги по взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД не остаются за старым собственником, и новому собственнику придётся их оплачивать. Поэтому при покупке квартиры проще потребовать у продавца подтверждение отсутствия задолженности за жилищно-коммунальные услуги. На федеральном уровне рассматривается вопрос о приостановлении сделок с недвижимым имуществом при наличии обременения в виде долгов за ЖКУ.

Обязана ли я платить за горячую и холодную воду, газоснабжение и ставить индивидуальные приборы учёта? Я не прописана в квартире, но являюсь собственником.

Н. Светлова, Ульяновск

— Если в вашей квартире никто не проживает, а индивидуальные приборы учёта не установлены, вам необходимо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с документальным подтверждением факта отсутствия проживающих в жилом помещении. В противном случае вам как собственнику придётся оплачивать коммунальные услуги по нормативу, да ещё и с повышающим коэффициентом.

Какой норматив потребления горячей и холодной воды на человека в пятиэтажке с ванной 1,5 м?

С. Кудимов, Ульяновск

— Холодная вода — 4,28 куб. м в месяц с человека, горячая вода — 3,18 куб. м в месяц с человека.