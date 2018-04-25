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Глава НОЗА Леонид Казинец награжден Почетной грамотой Президента России
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Глава НОЗА Леонид Казинец награжден Почетной грамотой Президента России 

Единый реестр застройщиков 39 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Эту награду от имени главы государства на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей ему вручил президент РСПП Александр Шохин. Почетной грамоты Президента России глава Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), член бюро правления РСПП, председатель комиссии РСПП по строительству и жилищной политике, председатель правления акционерного общества «Баркли» Леонид Казинец удостоен «за заслуги в развитии предпринимательства и многолетнюю добросовестную работу». Редакция портала ЕРЗ от души поздравляет Леонида Александровича с высокой наградой и желает ему дальнейших успехов на благо развития отечественной строительной отрасли.
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