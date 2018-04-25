Глава НОЗА Леонид Казинец награжден Почетной грамотой Президента России

Единый реестр застройщиков: последние новости

Минстрой критикует институт негосударственной экспертизы. А что думают эксперты и застройщики?

Архитектор Андрей Боков: В нашей сфере стало слишком много случайных людей

Основатель и акционер Urban Group Александр Долгин стал ее гендиректором