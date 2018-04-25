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Проект по ветрозащите в «Москва-Сити» начнется не ранее 2019 года
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Проект по ветрозащите в «Москва-Сити» начнется не ранее 2019 года 

РИА Недвижимость 41 минуту назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Проект по ветрозащите в деловом центре «Москва-Сити» планируется начать не ранее 2019 года, сообщил журналистам в среду президент управляющей компании «Сити» Алексей Гаврилов.
"Безусловно, ветер очень мешает. Борьба с «розой ветров» — не перспектива 2018 года. Проект, скорее всего, будет начинаться в 2019 году, а реализовываться в 2020-м", — рассказал он.
Небоскребы, как и все высотные сооружения, строятся с учетом повышенной ветровой нагрузки. Но помимо испытаний для конструкций самого здания, ветровые потоки, меняющие направление при столкновении с небоскребом, создают проблемы, например, пешеходам. Небоскреб формирует сильные вертикальные завихрения, при достижении уровня земли скорость ветрового потока может вырастать втрое.
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