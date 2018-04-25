Российский репортаж о Дании искажает правду

Сюжет российского телеканала о Дании раскритиковали политики и участники интервью. По их мнению, они стали жертвами грубой манипуляции. Эксперт считает лживый сюжет частью политической игры. Министерство обороны выразило свою обеспокоенность.

Датчане, участвовавшие в съемках российского репортажа о Дании, считают, что смысл их высказываний оказался жестоко искажен, сообщает радиостанция «Радио24сюв» (Radio24syv). В сюжете, показанном на прошлой неделе на российском государственном телеканале НТВ , рассказывается о страхе датчан перед Россией и новой радиомачте, воздвигнутой на острове Борнхольм датской военной разведкой.

Посмотрев ролик в датском переводе, бывшие министры Ник Хэккеруп (Nick Hækkerup) и Могенс Люккетофт (Mogens Lykketoft), оба — члены Социал-демократической партии, считают, что пали жертвой «русской пропаганды».

«Весь репортаж — одна сплошная подтасовка, сотканная из вранья. К сожалению, это весьма типично для нынешней односторонней пропагандистской политики. Смысл интервью был в том, чтобы дать нам высказаться по существу и разъяснить нашу позицию. Однако этого не произошло», — говорит бывший министр внутренних дел Могенс Люккетофт.

«Российской публике попросту не положено знать, почему агрессивная и непредсказуемая путинская политика вызывает у нас опасения», — продолжает он.

В прелюдии к репортажу ведущий заявляет следующее: «В Дании антироссийская истерия достигла такого размаха, что местные власти решили построить шпионскую башню для слежки за Россией».

В сюжете также сообщается, будто на улицах Борнхольма царит запустение, потому что местные жители попрятались, испугавшись русских, и что датские парламентарии прогуливают голосования по увеличению военного бюджета.

Бывший министр обороны и нынешний глава правительственного комитета иностранных дел Ник Хэккеруп жалеет, что дал интервью НТВ.

«То, что в итоге показали в сюжете, никак не соответствует тому, что я сказал на самом деле. У меня остался неприятный осадок: это информационный вброс, осознанное передергивание и искаженный перевод», — сообщил Хэккеруп.

В сюжете журналист НТВ беседует с Микаэлем Мёллером (Michael Møller, в сюжете НТВ ошибочно назван « Майклом Мюллером » — прим. перев.), владельцем Борнхольмской башни в Дуэодде, где в настоящее время располагается экспозиция о холодной войне. Русский репортер заявляет, что Мёллер России не боится, за что местные жители считают его русским агентом.

Услышав датский перевод интервью, Мёллер также счел, что российское телевидение его слова исказило.

«Я вижу, что мне приписали массу вещей, которые я не говорил. Это точно. Пусть приезжают еще, обсудим все еще раз», — говорит Микаэль Мёллер.

Метеостанция на верхушке старой Борнхольмской башни, принадлежащая телеканалу TV2, в репортаже выдается за камеру слежения, якобы установленную на новой радиовышке в Эстмарие.

Старший научный сотрудник Датского института международных отношений Флемминг Сплидсбёль (Flemming Splidsboel) считает, что такие репортажи — часть большой политической игры.

«Сюжет рассчитан на русского зрителя. Смысл его — показать русским, что весь окружающий мир их терпеть не может и боится», — объясняет Сплидсбёль.

Министр обороны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen), представитель партии «Венстре», такой подачей не удивлен, однако дальнейшее развитие ситуации его беспокоит.

«Мы, датчане, с этого, может, и посмеемся, но другие, кто посмотрит эту передачу, вполне могут принять ее за истинное положение дел. Это кампания, направленная на то, чтобы подточить наше общество и подорвать доверие к нашим институтам. Мы должны относится к таким вещам серьезно и держать руку на пульсе», — сообщил Фредриксен в письме «Радио24сюв».

Человек, представленный в репортаже как «Бернт Мэдс, местный житель» (корректная передача имени — Мадс Бернт, прим. перев.), рассказывает, что в НАТО датчане вступили не по своей воле и что теперь им приходится делать все, что велят Великобритания США . «Радио24сюв» с этим человеком связаться не удалось, однако сотрудники музея Борнхольмской башни уверяют, что это был турист из Германии , а никакой не местный житель.

Что говорят местные на самом деле, разобрать нельзя, поскольку их голоса дублированы русским переводом.

Кроме того, в сюжете сообщается, что борнхольмцы не могут простить русским тот год, что они провели на острове после окончания Второй мировой войны, и что на Борнхольме якобы все еще помнят русский.

Наконец, НТВ берет интервью у местного жителя Якоба Йенсена (Jacob Jensen) за рулем трактора. Йенсен — единственный, что считает, что его слова передали более-менее корректно. Правда, и он подчеркивает, что не говорил, будто ему «по фигу», что новую мачту построили прямо рядом с его гаражом.

На вопросы «Радио24сюв» в НТВ не ответили.