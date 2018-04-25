«Свобода СМИ в России и Турции снизилась до уровня 30-летней давности»

Турция и Россия подают плохой пример окружающим. Такова основная идея в пояснениях к очередному рейтингу свободы прессы, опубликованному международной организацией «Репортеры без границ». Турция в документе называется «самой большой тюрьмой в мире для сотрудников СМИ».

В комментариях к рейтингу говорится, что власти некоторых стран, таких как Египет (161-е место) или Турция (157-е место), страдают настоящей «медиафобией» и даже ненавистью к прессе. Постоянные лидеры списка — Норвегия Швеция , традиционный аутсайдер — Северная Корея . Неизменно и место России — 148-е место из 180 стран.

Каждая страна оценивается не только по восприятию ситуации экспертами, в роли которых выступают в основном журналисты, но и по объективным показателям, таким как погибшие из-за своей профессии или попавшие в заключение репортеры. Поэтому, например, Мексика , где от рук наркокартелей за год погибло 11 журналистов, занимает 147-е место — прямо перед Россией.

По этой же причине, несмотря на давление на интернет, которое наблюдается в последнее время, Россия вполне могла бы улучшить свое положение, если бы освободила из заключения журналистов, число которых за год поставило своеобразный антирекорд за всю постсоветскую историю, считает глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир:

Йоханн Бир глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» «Свобода СМИ в России и Турции снизилась до уровня 30-летней давности. Россия остается своеобразным образцом для всего региона, и это очень обидно для страны, которая имеет все возможности улучшить свой рэнкинг. Например, только недавно в Калининграде арестовывали журналиста Игоря Рудникова . Мы считаем, что это явная провокация со стороны генерала Леденева. Это еще пример использования юстиции в личных интересах. Освобождение заключенных журналистов, в том числе Игоря Рудникова, Александра Соколова и других, могло бы быть началом для России, для российских властей, если бы они хотели улучшить свой имидж за рубежом».

Самую низкую строчку из всех постсоветских стран занимает Туркменистан : он находится рядом с Северной Кореей — на 178-м месте. Недалеко от него ушли Азербайджан Казахстан , которые также демонстрируют тенденцию к снижению, равно как и Белоруссия , которая теряет два места и оказывается на 155-й строчке. За исключением Прибалтики, более или менее прилично выглядят Грузия (61-е место) и Украина (101-е место), которая, однако, как отмечают «Репортеры без границ», застряла на весьма безрадостном месте по отношению к обещаниям Майдана.

Несколько неожиданно, но единственной постсоветской страной, в которой «Репортеры» констатируют за прошлый год явное улучшение свободы слова, стал Узбекистан . Тенденция хрупкая, но она очевидна, подтверждает главный редактор информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов

Даниил Кислов главный редактор информационного агентства «Фергана.ру» «Изменения начались не сразу с приходом президента полтора года назад, а где-то летом прошлого года. Перемены все происходят по команде: Шавкат Мирзиёев несколько раз выступал и говорил о том, что нужно обеспечивать открытую журналистику. И сегодня ощутимо заметно, что СМИ стали более независимы, и даже с телерадиокомпаний удалены внутренние цензоры из службы национальной безопасности. СМИ стали писать о тех вещах, которые раньше обходили за три километра. Но вопрос, который заботит всех, — как долго будет продолжаться оттепель».