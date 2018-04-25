В России разработают законопроект об определении порога соответствия физлиц заявленным данным

России разработают законопроект, утверждающий минимальный порог соответствия физических лиц заявленным данным, сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров в ходе конференции «Финтех 2018».

«Соответствующий нормативный акт будет разработан, он входит в перечень нормативных актов. Действительно, такой минимальный порог соответствия физического лица изначально заявленным данным появится», — заявил он.

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Беров отметил, что такой порог появится после завершения испытаний, которые сейчас проводятся Минкомсвязи

«Сейчас эти параметры находятся в стадии согласования», — добавил Беров.