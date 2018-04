Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году /2/ 

Ведущаяся американским правительством слежка в интернете нарушает право на неприкосновенность частной жизни. По сообщению «Дейли Мейл» / "Daily Mail" /, опубликованному 6 апреля 2017 года, социальная сеть Twitter отказалась выполнить требование правительства раскрыть личность владельца аккаунта, критикующего президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграционную политику. Руководство социальной сети обратилось в федеральный суд, посчитав требование властей неправомерным и ссылаясь на свободу слова в качестве аргумента для отказа предоставить сведения об аккаунте. По сообщению "Нью-Йорк Таймс" /"The New York Times"/ от 13 сентября 2017 года, в период с октября 2016 года по март 2017 года в США было проведено порядка 15 000 принудительных проверок телефонов и ноутбуков против 8383 проверок, проведенных в тот же период годом ранее. По сообщению газеты «Индепендент» /"The Independent"/ от 27 сентября 2017 года, американское правительство объявило о своих планах продолжить собирать информацию об иммигрантах в социальных медиа, эта политика вызвала беспокойство у экспертов относительно нарушений конфиденциальности персональных данных. Сесар Куаутемок Гарсия Эрнандес /Cesar Cuauhtemoc Garcia Hernandez/, адъюнкт-профессор права Колледжа права Стурма Денверского университета, считает, что мониторинг аккаунтов в социальных сетях может оказать негативное воздействие на свободу слова. Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении протестующих во время инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года, которые реализовывали свое право на свободу собраний, гарантированное Первой поправкой к Конституции США. Минюст потребовал от компании «Дримхост» /DreamHost/ передать ему около 1,3 млн IP-адресов пользователей, которые посещали сайт для согласования протестных акций в день инаугурации президента /edition.cnn.com, 17 августа 2017 года/.