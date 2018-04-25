Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году /2/

Применение насилия американскими полицейскими спровоцировало массовые протесты в США . 22 февраля 2017 года сотни протестующих вышли на улицы Анахайма, Калифорния. Причиной их недовольства стала видеозапись, на которой запечатлено, как днем ранее находящийся не при исполнении служебных обязанностей полицейский в Лос-Анджелесе открыл стрельбу во время конфликта с подростками. Полиция сообщила, что в ходе последовавших протестов ею были арестованы 23 человека /www.washingtonpost.com, 23 февраля 2017 года/. Ночью 15 сентября 2017 года в Сент-Луисе произошли массовые беспорядки: протестующие блокировали дороги, наносили ущерб общественной и частной собственности, били окна, бросали камни в дом мэра и кирпичи в полицейских. Причиной протестов стал оправдательный приговор, вынесенный ранее тем же днем бывшему белому полицейскому, который в 2011 году застрелил темнокожего мужчину. Были арестованы 32 протестующих. «Вновь и вновь полиция убивает афроамериканцев, и никто не привлекается к ответственности», — заявил один из протестующих /abcnews.go.com, 16 сентября 2017 года/.

Ведущаяся американским правительством слежка в интернете нарушает право на неприкосновенность частной жизни. По сообщению «Дейли Мейл» / "Daily Mail" /, опубликованному 6 апреля 2017 года, социальная сеть Twitter отказалась выполнить требование правительства раскрыть личность владельца аккаунта, критикующего президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграционную политику. Руководство социальной сети обратилось в федеральный суд, посчитав требование властей неправомерным и ссылаясь на свободу слова в качестве аргумента для отказа предоставить сведения об аккаунте. По сообщению "Нью-Йорк Таймс" /"The New York Times"/ от 13 сентября 2017 года, в период с октября 2016 года по март 2017 года в США было проведено порядка 15 000 принудительных проверок телефонов и ноутбуков против 8383 проверок, проведенных в тот же период годом ранее. По сообщению газеты «Индепендент» /"The Independent"/ от 27 сентября 2017 года, американское правительство объявило о своих планах продолжить собирать информацию об иммигрантах в социальных медиа, эта политика вызвала беспокойство у экспертов относительно нарушений конфиденциальности персональных данных. Сесар Куаутемок Гарсия Эрнандес /Cesar Cuauhtemoc Garcia Hernandez/, адъюнкт-профессор права Колледжа права Стурма Денверского университета, считает, что мониторинг аккаунтов в социальных сетях может оказать негативное воздействие на свободу слова. Министерство юстиции США инициировало проверку в отношении протестующих во время инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года, которые реализовывали свое право на свободу собраний, гарантированное Первой поправкой к Конституции США. Минюст потребовал от компании «Дримхост» /DreamHost/ передать ему около 1,3 млн IP-адресов пользователей, которые посещали сайт для согласования протестных акций в день инаугурации президента /edition.cnn.com, 17 августа 2017 года/.

II. Систематическая расовая дискриминация усугубляет социальный раскол

Острота существующей проблемы расовой дискриминации в США до сих пор не снижена, в то время как расовые отношения продолжают ухудшаться. Кроме того, отмечается усиление социального антагонизма, и часто вспыхивают конфликты на почве расовых противоречий.

Систематическая расовая дискриминация присутствует в сфере правоприменения и в судебных органах. Согласно информации от 18 ноября 2017 г., опубликованной на официальном сайте Huffington Post, в докладе, обнародованном Комиссией по назначению наказаний США, сказано, что срок заключения чернокожих мужчин-преступников был в среднем на 19,1 процента более длительным, чем у белых мужчин-преступников за совершение одних и тех же преступлений. Согласно результатам исследования Национального реестра освобождения ошибочно осужденных, опубликованным 7 марта 2017 г., на основе изучения дел с 1989 г. по октябрь 2016 г., афроамериканцы чаще несправедливо осуждались за такие виды преступлений как убийство, изнасилование и незаконный оборот наркотиков, чем белые граждане. Из 1900 обвиняемых, осужденных за преступления и позже освобожденных от уголовной ответственности, 47 процентов являлись афроамериканцами, что в три раза превышает их долю в общей численности населения страны /www.aljazeera.com 8 марта 2017/. Данные доклада Stanford Open Policing Project, составленного на основе анализа более чем 60 млн случаев произошедших в 20 штатах, когда сотрудники полиции останавливали людей для осуществления проверки, свидетельствуют, что водители афроамериканцы и латиноамериканцы сталкиваются с двойными стандартами, и полиции требуется гораздо меньше подозрений по сравнению с белыми водителями, для того, чтобы провести обыск.

Водители латиноамериканского происхождения в два раза чаще подвергаются обыскам, чем белые граждане. После того как полицейские останавливают темнокожих или латиноамериканских водителей их штрафуют, обыскивают и арестовывают намного чаще, чем белых водителей. Например, за превышение скорости темнокожих и латиноамериканских водителей штрафуют чаще на 20 и 30 процентов соответственно, чем белых /www.latimes.com, 19 июня 2017 г. /. Согласно статистическим данным Mapping Police Violence от 1 января 2018 г., в 2017 г. сотрудники полиции США убили 1,129 человек, 25 процентов из которых были темнокожими. Это значительно больше, чем доля афроамериканцев в общей численности населения страны, которая составляет 13 процентов.

Согласно информации CNN от 1 сентября 2017 г., в штате Джорджия белый лейтенант полиции Грег Эббот , проработавший в полиции более 20 лет, остановил автомобиль белой женщины. Она сообщила, что боялась даже пошевелить руками, когда полицейский перебив, сказал ей: «Ты не черная. Запомни, мы убиваем лишь черных людей». 8 сентября 2017 г. агентство Ассошиэйтед Пресс передало информацию, что 6 темнокожих офицеров полиции Филадельфии выступили с жалобами против двоих белых руководителей, которые относили чернокожих граждан к категории «мразей» и называли убийства граждан афроамериканского происхождения «сокращением численности стада».