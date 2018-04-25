Банк «Новый Символ» признан банкротом

Лицензия у «Нового Символа» была отозвана 27 ноября 2017 года. ЦБ , в частности, пояснял, что банк в 2016—2017 годах был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом в отношении кредитной организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение денежных средств населения.

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«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в несоблюдении введенных надзорным органом мер воздействия ограничительного характера, проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — отмечал регулятор.

Согласно данным, опубликованным Центробанком в феврале этого года, «дыра» в балансе «Нового Символа» превышает 204 млн рублей.