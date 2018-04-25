Вузы Кубани должны стать основой инновационного партнерства — КРО РСПП

Краснодар . 25 апр. — Новая Кубань. В Краснодаре во вторник на базе Кубанского технологического университета начал свою работу стартап-тур фонда «Сколково» . Как сообщалось, это самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих команд. На конкурс поступило 116 заявок из Южного федерального и Северо — Кавказского округов. Отобраны 30 лучших проектов, по 10 в каждом направлении: индустриальный трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии.

Всего на участие в деловой программе форума зарегистрировалось более 600 человек с юга России.

В свою очередь заместитель председателя КРО РСПП Сергей Огурцов подчеркнул, что РСПП готово организовать эффективное взаимодействие между инновационными командами и бизнесом. Вузы Кубани, по его словам, должны стать основой инновационного партнерства.

«Место проведения очередного этапа выбрано не случайно. Краснодарский край по праву считается лидером в сфере развития промышленного производства, агропромышленного комплекса и других отраслей. Инновации могут стать конкурентным преимуществом нашего региона, для этого нужно создавать реальные кластеры, генерировать крупные региональные проекты», — сказал Сергей Огурцов, обращаясь к гостям и участникам.

Он особо отметил, что «курс на инновации — это сейчас в стране и модная „фишка“, и следование общемировому экономическому тренду».

«Это действительно новые возможности для любого бизнеса. Ведь новейшие технологии — новые возможности для заработка прибыли. Причем это относится не только к крупному, но и мелкому бизнесу. В первую очередь инновации связаны с IT технологиями и разработкой программного обеспечения. Прежде всего — это разработка всевозможных приложений, которые будут использоваться в различных отраслях: торговле, сельском хозяйстве, строительстве, туризме, и т.д», — добавил Сергей Огурцов.

С приветственным словом выступил и советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен . Он рассказал, что сегодняшнее мероприятие — 95 по счету. Гость из Хельсинки не раз бывал в российских городах и знает, какие стартапы они разрабатывают.

«Мы приехали в Краснодар не с выставкой молодежи, и это не реклама «Сколково». Дело в том, что мир сегодня быстро меняется, и новые рабочие места появляются не в крупных корпорациях, их создают малые и средние предприятия», — сказал Пекка Вильякайнен.

В качестве примера он рассказал о разведении лососевых. В производство вложено порядка $20 млн На ферме работает всего 15 человек вместо 150. Всех остальных заменяют 27 норвежских роботов. 15 мощных компьютерных установок отвечают за систему автоматизации. Процент выбросов вредных отходов в окружающую среду сокращен до нуля.

«В каждом регионе, где мы бываем, всегда пытаемся донести важную мысль— вузы должны работать совместно с администрациями областей и краёв, а не в одиночку», — добавил советник президента Фонда «Сколково».