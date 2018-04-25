Добродетельные женщины в Петрозаводске получили магниты

В столице Карелии отпраздновали «Неделю жен-мироносиц».

22 апреля 2018 года в рамках ежегодной Пасхальной акции «Любовь сорадуется истине», приуроченной к празднованию «Недели жен-мироносиц», Молодежный отдел Петрозаводской и Карельской епархии в духовно-просветительском православном центре св. прп. Александра Свирского организовал праздничный концерт-поздравление. Об этом сообщает сайт карельской епархии.

Константин Савандер напомнил о важном призвании женщины-христианки, и пожелал присутствующим девушкам видеть перед собой образ жен-мироносиц, и стремиться к нему.

На творческом вечере состоялись выступления талантливой молодежи, читали стихи, пели песни, проводили интересные конкурсы.

В конце вечера все участницы получили небольшие подарки и магниты с цитатой из книги Притч: «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее превыше жемчугов…».