Жители Владимирской области высадят 242 тысячи деревьев

Власти приглашают владимирцев высадить 242 тысячи деревьев.

Об этом сообщают в пресс-службе администрации области. Центральное мероприятие в рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» пройдет в субботу, 28 апреля, на территории Андреевского лесничества. В нем примут участие волонтеры, студенты и школьники, а также местные жители. Акция продлится до начала мая. Владимирцы посадят молодые деревья сосны и ели.

Где можно уточнить информацию по посадкам: