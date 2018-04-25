Жители Владимирской области высадят 242 тысячи деревьев 

Власти приглашают владимирцев высадить 242 тысячи деревьев.
Об этом сообщают в пресс-службе администрации области. Центральное мероприятие в рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» пройдет в субботу, 28 апреля, на территории Андреевского лесничества. В нем примут участие волонтеры, студенты и школьники, а также местные жители. Акция продлится до начала мая. Владимирцы посадят молодые деревья сосны и ели.
Где можно уточнить информацию по посадкам:
Владимирское лесничество проведет мероприятие 27 апреля — телефоны 8 (4922) 53-04-21; 53-13-38. В Вязниковском лесничестве акция пройдет 28 апреля — телефон 8 (49233) 3-96-29. Гороховецкое лесничество приглашает на посадку леса 4 мая — телефоны 8 (49238) 2-12-75; 2-14-76. Гусевское — 11 мая — телефоны 8 (49241) 2-44-24; 2-79-75. Курловское лесничество примет участие в акции 11 мая. Телефон 8 (49241) 5-57-71; 5-57-36. Камешковское — 11 мая. Телефон для справок 8 (49248) 6-21-92; 6-22-85. Ковровское — 28 апреля. Телефон 8 (49232) 7-81-45; 7-81-55. Кольчугинское лесничество проведет мероприятие 16 мая — телефоны 8 (49245) 2-36-47; 2-38-48. Заречное лесниство в Петушках — 4 мая — телефоны 8 (49243) 2-47-55; 2-13-56. Селивановское лесничество в поселке Красная Горбатка ждет всех 27 апреля, 3 мая и 7 мая — телефоны 8 (49236) 2-26-70; 2-28-04. Собинское лесничество присоединится к акции 28 апреля — телефон 8 (49242) 2-10-94; 2-12-74. Суздальское — 10 мая — телефон 8 (49231) 2-01-43. Юрьев-Польское — 27 апреля -телефоны 8 (49246) 2-11-46; 2-11-45.