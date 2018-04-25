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Крылатая гвардия Союзного государства зачистила местность от террористов
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Крылатая гвардия Союзного государства зачистила местность от террористов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Несколько дней боевых стрельб, прыжков с парашютом, маршей, штурмов и полный разгром противника — неизбежный итог маневров. Десантники Беларуси и России снова доказали: вместе им по плечу любые боевые задачи.
— С воздуха попасть в цель не сложнее, чем на земле. Главное — пристреляться. — Ефрейтор Денис Климович, десантник 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады только что приземлился и аккуратно складывает парашют. Первый борт уже упаковался и выдвинулся на точку: теперь предстоит штурм здания, захваченного «боевиками»…
К слову, учение проходило на самом западном рубеже Союзного государства. Всего в нескольких километрах — граница с Евросоюзом. Боец 104-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД младший сержант Виталий Соловьев не скрывает, что ответственность колоссальная:
— У нас одна страна. И прикрывать друг друга мы должны вместе…
После боя российские десантники восторженно рассказывают о гостеприимстве белорусских коллег. Ефрейтор 104-го полка Александр Кривобоков говорит, что встретили как родных:
— Я впервые в Беларуси. Ребята очень приветливые и общительные. Ничем не отличаются от наших. Братья, одним словом. А как кормили! Уезжать неохота. Прямо на полигоне угощали драниками…
Вооружение и технику предоставила белорусская сторона. Россияне же привезли новую экипировку «Ратник» и парашютные системы. Перед прыжками каждый десантник прошел тройной контроль…
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