Крылатая гвардия Союзного государства зачистила местность от террористов

Несколько дней боевых стрельб, прыжков с парашютом, маршей, штурмов и полный разгром противника — неизбежный итог маневров. Десантники Беларуси России снова доказали: вместе им по плечу любые боевые задачи.

— С воздуха попасть в цель не сложнее, чем на земле. Главное — пристреляться. — Ефрейтор Денис Климович, десантник 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады только что приземлился и аккуратно складывает парашют. Первый борт уже упаковался и выдвинулся на точку: теперь предстоит штурм здания, захваченного «боевиками»…

К слову, учение проходило на самом западном рубеже Союзного государства. Всего в нескольких километрах — граница с Евросоюзом . Боец 104-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД младший сержант Виталий Соловьев не скрывает, что ответственность колоссальная:

— У нас одна страна. И прикрывать друг друга мы должны вместе…

После боя российские десантники восторженно рассказывают о гостеприимстве белорусских коллег. Ефрейтор 104-го полка Александр Кривобоков говорит, что встретили как родных:

— Я впервые в Беларуси. Ребята очень приветливые и общительные. Ничем не отличаются от наших. Братья, одним словом. А как кормили! Уезжать неохота. Прямо на полигоне угощали драниками…

Вооружение и технику предоставила белорусская сторона. Россияне же привезли новую экипировку «Ратник» и парашютные системы. Перед прыжками каждый десантник прошел тройной контроль…