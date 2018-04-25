Полтавченко размечтался о… блокчейне по-питерски

1 час 20 минут. Столько говорил сегодня без перерыва губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко , выступая перед депутатами ЗакСа с отчетом о работе городского правительства в 2017 году. Читал «по бумажке», но с чувством. Сбился всего один раз — на слове «инвестиционный». Видимо, оно куда-то съехало — помощники, готовившие отчет, недоглядели. Зато слова «блокчейн» и «IT-кластер» у губернатора буквально отскакивали от зубов. Журналисты, наблюдавшие за происходящим и хорошо знающие, что Полтавченко — ни разу не оратор, даже засомневались: уж не двойник ли Георгия Сергеевича на трибуне?

Так чьи же это заслуги?

Отчет был бравурным. Слушая губернатора, можно было решить, что никакого застоя в Петербурге нет и в помине, город живет и динамично развивается. Первые полчаса губернатор сыпал цифрами, явно рассчитанными на то, чтобы произвести впечатление.

Итак, в городе — бурный экономический рост, сюда валом валят инвесторы, шестой год подряд фиксируется естественный прирост численности населения, городская среда становится всё более комфортной. На 15 процентов выросло количество высокопроизводительных рабочих мест. До полутора процентов снизился уровень безработицы. На 37 процентов взлетел объем экспортных поставок, на 14 процентов — оборот оптово-розничной торговли. Верфи обеспечены военными заказами. А главное — народ счастлив: зарплаты только и делают что растут, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 75,4 года.

«После серьезных успехов предыдущих двух лет важно было закрепиться на высоте, на которую город еще не поднимался. И мы с этой задачей справились. Из Петербурга, которым он не должен быть, город превратился в Петербург будущего», — патетично резюмировал Полтавченко.

Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что Смольный просто-напросто решил присвоить себе заслуги федеральных властей.

Рост зарплат действительно наблюдается — но в основном в учреждениях и ведомствах федерального подчинения. Рост экспортных поставок тоже в основном произошел за счет крупных игроков газонефтяной сферы, получивших прописку в Петербурге. А « Адмиралтейские верфи » и « Северная верфь », о которых с гордостью говорил Полтавченко, входят в Объединенную судостроительную корпорацию , структуру опять же федеральную.

Хайп на «Хайпарке»

Особое внимание в своем выступлении губернатор уделил развитию новых технологий. И тут произошла та же история — чужие заслуги были представлены как свои.

«Хайпарк ИТМО» — петербургский аналог Сколково на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики — вообще-то был провозглашен Дмитрием Медведевым как федеральный проект, но в изложении Полтавченко он почти что превратился в городской.

«Петербург вложит в «Хайпарк» 1,3 миллиарда рублей», — сообщил губернатор, очевидно, забыв, что раньше им же самим озвучивалась другая, гораздо большая, сумма — 4,7 миллиарда.

Тут же он пообещал субсидии IT-кластеру на переезд талантливых программистов в Петербург, правда, конкретную их сумму не назвал. Зато как красиво прозвучала эта идея! «К славе города, где готовят лучших программистов, превратиться в город, где делают лучшие программы», — провозгласил Полтавченко.

Почему-то при этих словах вспомнилась история годичной давности — как Смольный с помощью закулисных манипуляций поменял руководство Совета ректоров Санкт-Петербурга. Ректор ИТМО Владимир Васильев тогда перестал быть председателем Совета, а во главе были поставлены два человека — Оводенко (ГУАП) и Демидов (СПбГУПТД), очень близкие к городской администрации и лично Полтавченко.

Такие вот новые технологии…

Под соусом любви и ласки

Ну а что же все-таки Петербург? Говорил ли Георгий Сергеевич в своем выступлении о том, за что действительно отвечает Смольный — о ситуации в ЖКХ, о детских садиках и яслях, об уборке города? Да, говорил, но мало. И с гораздо меньшим энтузиазмом в голосе, нежели о достижениях федеральных чиновников.

Системе ЖКХ Санкт-Петербурга жизненно необходим «блокчейн». Это, по мнению губернатора, позволит выявить жуликов, необоснованно завышающих счета по квартплате. Без «блокчейна» их выловить невозможно. Уже предчувствуем, сколько бюджетных денег будет ухлопано на эту высокотехнологичную закупку.

С яслями в городе всё, как известно, не очень хорошо. Найти место для ребенка в возрасте до трех лет почти невозможно. Но Георгий Сергеевич нашел выход. Это настоящая инновация!

«Мы предлагаем с 2019 года ввести в Петербурге региональную ежемесячную денежную выплату родителям, которые решат воспитывать дома ребенка от 1,5 до 3 лет, — сказал Полтавченко. — В этом возрасте детям особенно важна родительская любовь и ласка».

Вот так — ясли построить не можем, зато давайте раздадим по 100 рублей мамочкам, которые не могут выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком, потому что его некуда пристроить. Пусть они не будоражат общественное мнение. И всё это — под соусом любви и ласки.

Примерно так же была преподнесена ситуация с позорной задержкой сдачи станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» и туманные перспективы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». Элементарное разгильдяйство было преподнесено как геройство.

«Со времен полета в космос Юрия Гагарина город не вводил за год сразу пять новых станций, — провел смелую параллель Полтавченко. — На самом деле мы введем их не пять, а шесть, если считать электродепо «Южное». Но почивать на лаврах некогда. Нужно строить — в тех грунтах, которые есть, и на той глубине, где это у нас возможно».

На самом деле со времен Гагарина не было такого, чтобы в Петербурге шесть лет не вводилась в строй ни одна станция метро, как это происходит сейчас при Полтавченко. «Адмиралтейская», «Международная» и «Бухарестская», открытые в начале его губернаторского срока, строила Матвиенко. А Георгию Сергеевичу-то все эти шесть лет кто мешал не почивать на лаврах?

Без будущего

Ситуация в городе на самом деле критическая. Но Смольный не хочет этого признавать.

Из Петербурга уезжают предприниматели, уходит бизнес? Да нет же, у нас большой экономический подъем, утверждает губернатор.

Затхлость в культурной сфере? Эффективны только федеральные театры, городские — влачат жалкое существование? Демонстративно хлопнул дверью и уехал из города лучший театральный режиссер страны Юрий Бутусов , от которого потребовали ставить комедии, а не драмы? Эксперименты должны дополнять, а не подменять классическое искусство, разъясняет свою позицию градоначальник.

У Петербурга увеличился госдолг на 21 миллиард рублей? «Авторитетные эксперты не видят проблем».

В соответствии с концессионным соглашением по Западному скоростному диаметру, город выплачивает огромные суммы? «Выгода города заключается не в получении прибыли, а в возможности петербуржцев пересекать дельту Невы за 20 минут. Пересматривать не будем».

Одно радует: в нынешнем своем отчете Георгий Полтавченко сравнительно мало говорил о перспективах дальше 2019 года. Больше говорил не о будущем, а о прошлом и настоящем. И то правда — какие тут могут быть перспективы?

интернет-журнал «Интересант»