Ежегодный рейтинг свободы СМИ: Россия стабильно в числе худших 

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы СМИ за 2017 год. Исходя из данных доклада, для России можно вывести две новости — плохую и хорошую. Плохая — это то, что по уровню свободы прессы наша страна находится на 148-м месте из 180. А хорошая — то, что эта позиция остается неизменной уже третий год подряд. Как говорил один китайский политический деятель, «это хорошо, что плохо — ведь могло быть еще хуже». Но, кроме шуток, авторы рейтинга констатируют, что положение со свободой масс-медиа в мире ухудшается.
Впереди планеты всей в этом негативном процессе оказалась Европа. Хотя именно европейские страны составляют топ-пятерку рейтинга «Репортеров без границ» по уровню свободы прессы (Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Швейцария). А в десятку государств, где СМИ чувствуют себя лучше всех, включены также Бельгия и Дания — наряду с неевропейскими Ямайкой, Новой Зеландией и Коста-Рикой.
Казалось бы, европейцам есть чем гордиться. Но составители рейтинга думают иначе и бьют в колокола. Взять крошечную Мальту — в рейтинге свободы прессы эта страна опустилась аж на 18 пунктов, заняв 65-е место. Что неудивительно, учитывая громкое убийство в октябре прошлого года известной мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, разоблачавшей связи местных высокопоставленных политиков с миром грязных денег и афер с оффшорами. 53-летнюю женщину, которую включали в списки самых влиятельных людей Европы, взорвали в ее собственном автомобиле. За пару недель до этого журналистка обращалась в полицию в связи с угрозами, поступавшими в ее адрес.
Десять пунктов в рейтинге потеряла и другая страна, входящая в ЕС, — Словакия, опустившаяся на 27-е место. Здесь тоже был убит 27-летний журналист Ян Куциак (это случилось уже в 2018 году). Его и его невесту Мартину нашли убитыми в их доме под Братиславой. Журналист расследовал связи правительственных чиновников с итальянской мафией.
На одиннадцать позиций спустилась вниз в 2017 году и Чехия (34-е место). Десять пунктов потеряла не входящая в Евросоюз Сербия (76-е место).
Не столь значительно, но все-таки опустились в рейтинге Польша (58-е место), где пару лет назад парламент принял скандальный закон, дающий правительству право напрямую назначать руководителей общественных телерадиокомпаний, и Венгрия (73-е место) — там еще в 2011 году был принят вызывавший резкую критику со стороны ЕС закон о СМИ, предусматривающий немалые штрафы для воладельцев частных медиа за «неправильное» освещение тех или иных тем.
Серьезной критике составители доклада подвергают эрдогановскую Турцию (она находится в спике на 157-м месте) за преследование журналистов, многие из которых оказались в тюрьме.
Минус две позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом демонстрируют Соединенные Штаты, занимающие 45-ю строчку. «Трамп усугубляет неуклонное снижение свободы прессы», — считают составители доклада. Нынешнему хозяину Белого дома, в частности, припомнили то, что он объявил прессу «врагом американского народа» и обрушился со словесными атаками на журналистов, обвиняя их в распространении фейковых новостей.
Аутсайдерами рейтинга вполне ожидаемо стали Китай, Сирия (военный конфликт в этой стране стоил жизни как минимум 13 журналистам в прошлом году), Туркмения, Эритрея и КНДР (последнее, 180-е место).
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