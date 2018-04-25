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Индия и Гана заинтересовались российским игровым оборудованием
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Индия и Гана заинтересовались российским игровым оборудованием 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Индия и Гана заинтересованы в импорте игрового и развлекательного оборудования, производимого российской группой компаний «Авира» (AviraKids). Соответствующее заявление сделал президент Всемирного союза малого и среднего предпринимательства WUSME Жан-Франко Теренци, также официально представляющий интересы малого и среднего предпринимательства в правительствах указанных стран, на международной конвенции МСП в Нью-Дели.
«И Азия, и многие африканские страны, заинтересованы в развитии малого и среднего предпринимательства. Благодаря высокому качеству продукции AviraKids, поиск партнёров не займёт много времени, — говорит Жан-Франко Теренци. — Уже в этом году я намерен организовать деловую встречу руководства российской «Авиры» с представителями правительств Индии и Ганы».
Сегодня группа компаний «Авира» осуществляет поставки в 17 стран мира, включая Испанию, Чехию, Грузию, Эстонию, Молдову и другие.
«Накопленный нами опыт позволяет начать поставки в новые страны сразу же по мере производства новых проектов, — отмечает управляющий группой компаний «Авира» Алексей Загумённов. — Примечательно, что те страны, которые мы обычно называем «третьим миром» в условиях международных санкций обеспечивают российской экономике стабильность».
WUSME (World union of small and medium enterprises) — международная некоммерческая организация, цель которой — обеспечить поддержку и взаимодействие малых и средних предприятий по всему миру. WUSME стремится внести вклад в новую парадигму роста, основанную на МСП, в качестве движущей силы для каждой страны и общества для достижения значительного, всеобъемлющего и устойчивого социального прогресса. Штаб-квартира WUSME расположена в республике Сан-Марино.
Фото Авира
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