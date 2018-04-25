Армейский лыжник. Тот, кто контролирует «молочные реки»

В гордуме Екатеринбурга VI созыва есть парламентарии, представляющие не просто определённый район города и его жителей, а целые отрасли региональной экономики. Один из таких депутатов — Пехотин Игорь.

Где истоки карьеры?

Игорь Юрьевич Пехотин — признанный эксперт по молоку и непримиримый борец с молочным фальсификатом. С учётом того, что этой отрасли региональные власти в последние годы уделяют особое внимание, депутата ценят не только в думе , но и в областном правительстве. Одно время ему даже прочили пост министра АПК и продовольствия!

Будущий «молочный кит» родился в 1969 году в посёлке Калиново (Невьянский район). Окончив школу и отслужив в рядах Светской Армии (СКА-17, занимался лыжными гонками), он окончил Уральский лесотехнический институт по специальности «химик-технолог» («охрана окружающей среды»). В дальнейшем вся его жизнь и карьера оказались связаны с молоком.

Пехотин руководил молочными предприятиями в Полевском Камышлове и Екатеринбурге, избирался председателем НО «Ассоциация отраслевых союзов АПК Свердловской области », возглавил «Союз предприятий по переработке молока», в состав которого входят все организации этой отрасли на Урале. В 2013 году он стал гендиректором третьего по величине предприятия отрасли — ООО «Молочный кит». Но этому назначению предшествовала одна мутная история.

Связана она с компанией «Урал Беби Фуд», которая участвовала в реализации программы «Школьное молоко» на территории Свердловской области. Игорь Юрьевич руководил ей с 2010 по 2014 год. При этом, по данным «Картотеки» ИД «Коммерсантъ» , предприятие только в 2011 году заключило 24 госконтракта на 466 млн рублей. Общая же сумма таких договоров за три года приблизилась к миллиарду! Заказчики — Минздрав Свердловской области и специализированный дом ребёнка, больница и комбинат детского питания. Однако всё это время организация прибыли почему-то не приносила, а к 2015 году оказалась должна десятки миллионов рублей.

По решению суда была запущена процедура банкротства. Арбитражный управляющий Евгений Левченко тогда заявил, что оно могло быть преднамеренным, и обратился в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона. По его словам, резкое увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей произошло в последние два года. При этом руководитель компании Игорь Пехотин и председатель совета директоров Сергей Майзель всё это время получали жалованье в 1 млн рублей. По 100 тысяч в месяц якобы уходило на зарплаты другим сотрудникам.

Суд обязал Игоря Юрьевича предоставить финансовую отчётность, но депутат быстро расставил все точки над i, заявив, что уже больше года не имеет к «УФБ» никакого отношения. Доказать факт преднамеренного банкротства не удалось, а компания в 2016 году приказала долго жить.

У кого «козыри»?

В гордуму VI созыва Пехотин плавно перебрался из созыва предыдущего, возглавив комиссию по бюджету и экономической политике. На этом посту он ратовал за экономию средств городской казны. В частности, однажды он потребовал от администрации предоставить обоснование трат на СМИ. В бюджете 2014 года на эти цели чиновники заложили 22 млн рублей, хотя ещё три года назад мэрия пиарила себя всего за 8 млн «У нас идёт неисполнение по физической культуре и поддержке предпринимательства, причём нужно всего несколько миллионов», — негодовал депутат.

По данным СМИ, компания «Молочный кит», возглавляемая Пехотиным, в 2017 году пожертвовала около 1 млн рублей на предвыборную кампанию губернатора Евгения Куйвашева (что как бы мягко намекает, на чьей стороне «играет» руководитель предприятия). За три года до этого ходили упорные слухи о скором назначении Игоря Юрьевича на пост министра АПК и продовольствия региона, но — не сбылось.

В 2015 году «за душой» у Игоря Пехотина было 6,2 млн рублей дохода. Но уже в следующем его финансовое положение упрочилось до 11,6 млн Кроме того, на него были записаны земельный участок, жилой дом, квартира, автомобили Porsche Panamera 4 и Иж-2715, гидроциклы Sea-Doo и SJ-700, а также моторная лодка Yamaran B300.

У Игоря Пехотина достаточно низкий уровень медиаактивности — 939 упоминаний с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). Параллельно у него неустойчивая позиция в рейтинге выживаемости депутатов (3,4 балла из 5). По мнению ряда экспертов, за пять лет работы парламентарий не смог как следует задействовать потенциал председателя бюджетной комиссии и заметно снизил роль и значение думы в жизни города. Однако финансовое благополучие и вероятная поддержка областных властей могут стать «козырями», с которыми он пойдёт и на третий срок.

Комментарий

Депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Пехотин:

— Работу городской думы VI созыва я бы оценил на четвёрку. Думаю, всё, что мы могли сделать в рамках наших компетенций, мы сделали. Екатеринбург вновь включился в борьбу за ЭКСПО, добившись в этом вопросе ощутимой федеральной поддержки, в городе состоялось и ещё пройдёт множество важных международных мероприятий. Хотя, конечно, хотелось бы большего. Необходимо улучшать инфраструктуру, создавать для жителей столицы Урала более комфортную среду.