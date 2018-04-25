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Екатеринбургский летчик проиграл судебную баталию с Росавиацией
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Екатеринбургский летчик проиграл судебную баталию с Росавиацией 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
25 апреля Свердловский областной суд оставил без изменения решение Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга по летчику Павлу Семченко.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», летом 2017 года Росавиация аннулировала пилотское удостоверение Семченко, обучавшегося в ЧЛУГА, из-за формулировок, которые чиновники ведомства посчитали некорректными. Летчик не согласился с решением и обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга. 15 января инстанция отказалась удовлетворить иск пилота.
"Мы подадим жалобы в Верховный, Конституционный суд, потом, если надо, в ЕСПЧ. Это все вопрос времени. Но он меня больше не беспокоит. Договор между мной и государством, который называется Конституция, не выполняется. Я из этого определенные организационные выводы сделал. Теперь меня мало беспокоит судьба России. После того, что произошло, я себя обязанным этому государству больше не считаю. Что мне здесь жить, если даже в мирное время мне тут нет житья?!", — посетовал в беседе с корреспондентом агентства Павел Семченко.
Росавиация закрыла небо наглухо
Стоит отметить, что летом прошлого года Росавиация стала массово лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России. Потом закрыли и само училище.
По мнению летчиков, ведомство давно подступалось к заведению и его выпускникам. Сначала последовало обращение в Министерство образования РФ для аннулирования дипломов. Это требование Министерство посчитало безосновательным. Получив отказ, Росавиция росчерком пера аннулировала пилотские сертификаты выпускников за «предоставление недостоверных данных». Это решение в ведомстве объясняют тем, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату авиационного учебного центра, выданному училищу.
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