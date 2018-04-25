Парки Москвы приглашают горожан и гостей столицы на скейт-площадки и роллердромы

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Московские парки приглашают поклонников экстремального городского спорта на скейт-площадки, чтобы усовершенствовать свои навыки. Об этом сообщили в среду ТАСС в объединенной дирекции «Мосгорпарк».

"Этим летом в парках Москвы будут работать скейт-парки и роллердромы, куда мы приглашаем оттачивать свое искусство как профессиональных райдеров, так и всех желающих освоить экстремальные виды спорта", — уточнили в пресс-службе организации.

Скейт-парки и роллердромы в этом сезоне будут работать, в частности, в парке Победы на Поклонной горе, в «Сокольниках», в Перовском парке, усадьбе «Алтуфьево», парке «Красная Пресня», Измайловском парке, парке «Садовники», в «Кузьминках», парке по Борисовским прудам, а также в сквере по Олонецкому проезду.

Скейт-парки Москвы

В Перовском парке находится один из самых больших и функциональных скейт-парков Москвы, который разделен две зоны: для тех, кто уже хорошо катается, и для новичков. Все фигуры, которые располагаются на территории скейт-парка, органично вписываются в естественный природный ландшафт и хорошо имитируют уличные препятствия для катания.

С 1 июня площадка для скейтбординга откроется также в парке Победы на Поклонной горе. Скейт-комплекс парка будет включать в себя необходимый набор фигур, в том числе малый квотер-пайп, бэнк, малый халф-пайп, скейт-тейбл и рейл. Схожий набор фигур можно будет найти в парке Красная Пресня на скейт-площадке размером более 1 тыс. кв. метров. Более широкий выбор фигур ждет гостей на скейт-площадке Измайловского парка, где райдеры могут кататься ежедневно 24 часа в сутки.

В парке Горького в этом году обновили покрытие Vans off the wall skatepark — одного из главных деревянных скейт-парков столицы. Он теперь круглосуточно ждет представителей всех action sports культур. С 1 июня в парке начнет работу бесплатная скейт-школа, где преподавать будет Алексей Бобров — профессиональный скейтер с 15-летним стажем.