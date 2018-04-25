Ещё
Половина всего алкоголя, продаваемого в СНТ в Подмосковье, является контрафактной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Половина всего алкоголя, продаваемого в СНТ в Подмосковье, является контрафактной 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Практически половина всей алкогольной продукции, реализуемой в садовых товариществах на территории Подмосковья, является контрафактной, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО начальник 4-го отдела управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Московской области Александр Батаев.
«Практика показывает, что половина алкогольной и спиртосодержащей продукции в СНТ контрафактная. И это не только в Подмосковье. Чем дальше от контролирующих органов, тем чаще (данное нарушение — ред.) встречается», — сказал Батаев.
Он подчеркнул, что полиция регулярно проводит рейды по выявлению контрафактной алкогольной продукции.
Ранее он сообщил, что полиция планирует увеличить число рейдов по выявлению преступлений в сфере оборота алкогольной продукции в Подмосковье перед предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.
РИАМО: последние новости
В столице появился филиал Московского государственного института культуры Воробьев поручил уделить особое внимание ветеранам в преддверии Дня Победы Пресс‑конференция по борьбе с незаконным оборотом алкоголя пройдет в РИАМО в среду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру396
«Томагавки» прилетели в Москву108
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»53
Украинцы сгубили гордость советской промышленности49
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ76
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение