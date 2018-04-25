Половина всего алкоголя, продаваемого в СНТ в Подмосковье, является контрафактной 

Практически половина всей алкогольной продукции, реализуемой в садовых товариществах на территории Подмосковья, является контрафактной, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО начальник 4-го отдела управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Московской области Александр Батаев.
«Практика показывает, что половина алкогольной и спиртосодержащей продукции в СНТ контрафактная. И это не только в Подмосковье. Чем дальше от контролирующих органов, тем чаще (данное нарушение — ред.) встречается», — сказал Батаев.
Он подчеркнул, что полиция регулярно проводит рейды по выявлению контрафактной алкогольной продукции.
Ранее он сообщил, что полиция планирует увеличить число рейдов по выявлению преступлений в сфере оборота алкогольной продукции в Подмосковье перед предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.