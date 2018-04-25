ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке готовят к запуску

Первые испытания прошли успешно. На ТЭЦ «Восточная» сейчас налаживают оборудование. Газотурбинные установки, паровые котлы — объекты таких масштабов не строились во Владивостоке более 40 лет, отмечает "ТВ Центр"

Современная теплоэнергоцентраль придет на смену старой пароводяной бойлерной. От нее питались крупные районы города. Основной источник энергии ТЭЦ получала по паропроводу длиной целых 7 километров, что не могло не сказаться на качестве услуг.

Сейчас это полностью независимый энергообъект. ТЭЦ самостоятельно вырабатывает тепло и электроэнергию. И напрямую запитывает более 600 домов. При этом объект стал экологичней. Работает оборудование на природном газе.

"Для проведения пуско-наладочных работ был подан газ. Была выполнена наладка газорегуляторного блока. Для возможности пуска водогрейной котельной. Также на газовом хозяйстве установлено три режимных компрессорных станции для работы основного газотурбинного оборудования", — отметил директор обособленного подразделения в городе Владивосток АО «УК Гидро ОГК» Герман Куприянов.

Управление мощным комплексом происходит на компьютерах. Каждый котел подключен к отдельному монитору, за которым в круглосуточном режиме следят операторы.

У специалистов есть время до следующего отопительного сезона, чтобы полностью отладить работу станции. И в сентябре ТЭЦ «Восточная» запустится в полном объеме.