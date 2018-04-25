Тариф на вывоз мусора с 1 мая изменится для жителей Карелии

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами огласил расценки на свои услуги.

С 1 мая 2018 года плата за вывоз мусора в Карелии будет насчитываться населению не с квадратных метров жилья, а с количества людей проживающих в жилом помещении. Об этом сегодня на брифинге в правительстве РК на тему «Старт в Карелии новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» рассказали министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев и директор ООО «Автоспецтранс» Иван Новиков

Также была оглашена плата за услугу. За одного человека, проживающего в многоквартирном доме придется платить 93 рубля, а прописанного в индивидуальном доме почти 85 рублей.

Напомним, в Карелии с 1 мая 2018 года приступает к своей деятельности ООО «Автоспецтранс» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Среди новшеств, которые коснутся или уже коснулись потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, — заключение договоров с ООО «Автоспецтранс» всех владельцев помещений в многоквартирном доме, хозяев частных домовладений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно договору региональный оператор будет отвечать за полный цикл обращения с ТКО, начиная от их приемки и транспортировки, заканчивая обработкой и захоронением. При этом собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора.

Добавим, что вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО, плата за которую входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанциях у жителей Карелии появится отдельная строка — коммунальная услуга по обращению с ТКО.