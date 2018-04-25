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«Это не частный кухонный вопрос»: Госсовет РТ принял обращение о национальных языках
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«Это не частный кухонный вопрос»: Госсовет РТ принял обращение о национальных языках 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Госсовет РТ принял обращение к спикеру Госдумы России Вячеславу Володину в связи с возможными изменениями закона об образовании в России в части преподавания родных языков. В думу внесен проект о добровольном изучении национальных языков. Татарстан критически относится к подобной инициативе. Поддержали обращение 80 депутатов Госсовета РТ. Один из участников голосования высказался против. Двое — воздержались. Голосованию предшествовали выступления депутатов. Одной из самых эмоциональных стала речь Ильшата Аминова. Он заявил, что обсуждается «важнейший вопрос, который касается судьбы народа, республики», а также призвал депутатов со всей серьезностью отнестись к работе: «вы хотите опять его (вопрос — ред.) закнопочить чтоли?» «Это не частный кухонный вопрос, который можно решать в режиме „хочу — не хочу“, „нравится — не нравится“, „вкусно — не вкусно“, — говорит Аминов, приводя слова гимна России о многонациональном народе. Дмитрий Самаренкин от имени людей, обращающихся к нему, заявил, что рассматриваемый Госдумой законопроект губителен по своей природе. „Для нас язык — это средство передачи будущим поколениям бесценного наследия народа, культуры, традиций и обычаев. Мы сегодня имеем возможность гарантированно изучать все это в школе, в обязательной части учебного плана. Все были довольны и уверены в будущем своей нации. Кому это мешает?“ — задает вопрос депутат. Разиль Валеев считает, что авторы законопроекта оставили без внимания тот факт, что понятия родной язык и государственный язык республик не являются равнозначными. „Право устанавливать государственные языки — одна из особенностей конституционно-правового статуса республик, отличного от статуса других субъектов Российской Федерации. Отмена полноценного изучения государственных языков в республиках неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных“, — сказал Валеев.
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