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100 лет «Красной Армии»: Автомат АЛ-6, опытный
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100 лет «Красной Армии»: Автомат АЛ-6, опытный 

Калашников Media 1 час назад
Одним из предложенных в конце 1960-х годов способов повышения кучности стрельбы из автомата очередями стало применение так называемой «сбалансированной» автоматики. В этой системе импульс подвижных частей оружия (затворная рама с затвором) компенсируется при помощи специального груза-балансира, движущегося внутри оружия в противоположном затворной группе направлении. Синхронизация движения затворной группы и балансира осуществлялась при помощи двух газовых поршней и зубчатых колес, взаимодействующих с планками на балансире и затворной раме. Созданный в Ижевске автомат АЛ-6 использовал как раз такую сбалансированную автоматику, однако по совокупности своих характеристик до серийного производства он доведен не был, послужив лишь базой для дальнейших работ в этом направлении.
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