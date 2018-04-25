100 лет «Красной Армии»: Автомат АЛ-6, опытный 

Одним из предложенных в конце 1960-х годов способов повышения кучности стрельбы из автомата очередями стало применение так называемой «сбалансированной» автоматики. В этой системе импульс подвижных частей оружия (затворная рама с затвором) компенсируется при помощи специального груза-балансира, движущегося внутри оружия в противоположном затворной группе направлении. Синхронизация движения затворной группы и балансира осуществлялась при помощи двух газовых поршней и зубчатых колес, взаимодействующих с планками на балансире и затворной раме. Созданный в Ижевске автомат АЛ-6 использовал как раз такую сбалансированную автоматику, однако по совокупности своих характеристик до серийного производства он доведен не был, послужив лишь базой для дальнейших работ в этом направлении.